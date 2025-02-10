KAAN ve HÜRJET uçaklarında önemli değişiklikler yapıldı

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin savunma sanayiindeki en prestijli projelerinden KAAN ve HÜRJET’in teknik verilerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişimler yalnızca sayısal güncellemeler değil, aynı zamanda mühendislik ve operasyonel açıdan da oldukça önemli. Zira halihazırda uçmuş olan prototipler, adı üstünde bir prototip. İlk prototiplerde genel sistem performansının görülmesi ve entegrasyonların yol haritası belirleniyor. Gelecek diğer prototiplerle ise platformlar nihai varyantlarına doğru çeşitli değişikliklerle taşınıyor.

KAAN ve HÜRJET’te değişiklikler

TUSAŞ bünyesinde çok sayıda ortak şirket ile geliştirilmeye devam edilen KAAN ve HÜRJET’in prototiplerinde zaten bir süredir yeni değişiklikler test ediliyordu ancak spesifik detayları şimdiye kadar öğrenememiştik. TRT’nin haberine göre muharip uçak KAAN’ın uzunluğu 0,7 metre azaldı. Bunun yanı sıra kanat açıklığı 0,6 metre azalırken uçağın yüksekliği de 1 metre düşürüldü. Bu değişiklikler, KAAN’ın aerodinamik verimliliğini artırmayı, ağırlık ve sürtünme dengesini optimize etmeyi amaçlıyor.

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HÜRJET’in güncellenen teknik verileri ise savaş kabiliyetlerinde dikkate değer bir artışı işaret ediyor. Faydalı yük kapasitesi 2,7 tondan 3,4 tona çıkarılırken uçağın tırmanma oranı da 39 bin feet’ten 48 bin 500 feet’e yükseldi.

Buna ek olarak motor gücü 17 bin 700 lb’ye güncellendi. Platformun yüksekliği 5,1 metreden 4,1 metreye düşürülürken menzili ise 2 bin 222 kilometreden 1.963 kilometreye indirildi. Bu değişimler, HÜRJET’in daha fazla yük taşıyabilen, daha güçlü bir uçak haline gelmesini sağlıyor. Daha fazla yükün götürüsü ise menzil tarafındaki düşüşte hissedilebiliyor.

Öte yandan KAAN ve HÜRJET’te yapılan bu değişiklikleri nihai özellikler olarak kabul etmemek de gerekiyor. Süreç, proje ve Kuvvet’in talepleri doğrultusunda projelerde gelecekte de değişiklikler yapılabilir. Güncel verilere göre ise uçakların özellikleri şu şekilde:

TUSAŞ KAAN özellikleri

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Kanat Açıklığı : 13,4 m

: 13,4 m Kanat Alanı : 71,6 m2

: 71,6 m2 Uzunluk : 20,3 m

: 20,3 m Yükseklik : 5 m (20 ft)

: 5 m (20 ft) Maksimum Kalkış Ağırlığı : 60.000 lb

: 60.000 lb İtki : 2 x 29,000 lb

: 2 x 29,000 lb Azami Hız: 1.8 Mach (at 40,000 ft)

1.8 Mach (at 40,000 ft) Servis Tavanı : 55,000 ft

: 55,000 ft Pozitif / Negatif G Limiti : +9g / -3.5g

: +9g / -3.5g Çok Rollü (Hava-Hava & Hava-Yer)

Süper Seyir Kabiliyeti

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Dahili Mühimmatlar - Düşük Görünürlük Özelliği

Genişletilmiş Harekat Yarıçapı

Mevcut ve Gelecek Varlıklar ile Birlikte Çalışabilirlik

Yüksek Durumsal Farkındalık

Karar Desteği ile Optimize Edilmiş Pilot Yükü

Görüş İçi ve Görüş Ötesi Silahlar

Hassas Vuruş

Bütünleşik Radyo Frekans Sistemi

Bütünleşik Elektro Optik Sistem

Bütünleşik Haberleşme Seyrüsefer Tanımlama Sistemi

Entegre Modüler Aviyonikler

Geniş Ekran Gösterge Sitemi

Kaska Monte Gösterge Sistemi

TUSAŞ HÜRJET özellikleri

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Uzunluk : 13,7 m / 44,9 ft

: 13,7 m / 44,9 ft Kanat Açıklığı : 9,5 m / 31,2 ft

: 9,5 m / 31,2 ft Yükseklik : 4,1 m / 13,5 ft

: 4,1 m / 13,5 ft Kanat Alanı : 25 m2 /270 ft2

: 25 m2 /270 ft2 İtki : 17.700 lbf

: 17.700 lbf Menzil : 1.060 nmi

: 1.060 nmi Tırmanma Oranı : 48.500 fpm

: 48.500 fpm Servis Tavanı: 45.000 ft

45.000 ft Azami Kesintisiz G : 6.3 G @ 15.000 ft

: 6.3 G @ 15.000 ft Yük Kapasitesi : 7.500 lbs

: 7.500 lbs Azami Hız : 1,4 Mach

: 1,4 Mach G Limitleri : +8g / -3g

: +8g / -3g Gelişmiş Jet Eğitimi

Öncü Avcı Eğitim Uçağı

Hafi f Taarruz (Yakın Hava Desteği)

Eğitimlerde “Red Aircraft” Görevi

Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)

Akrobatik Gösteri Uçağı

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KAAN ve HÜRJET uçaklarında önemli değişiklikler yapıldı