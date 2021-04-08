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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Angelina Jolie başrollü aksiyon filmi Those Who Wish Me Dead'den fragman yayınlandı

    Başarılı oyuncu Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu aksiyon filmi Those Who Wish Me Dead'in fragmanı yayınlandı. Film 14 Mayıs'ta sinemalarda yayınlanacak.
    08 Nisan 2021, 17:00 (5 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Angelina Jolie başrollü aksiyon filmi Those Who Wish Me Dead'den fragman yayınlandı
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    Oynadığı birçok aksiyon filmi ile hafızamıza kazınan başarılı oyuncu Angelina Jolie'nin yeni filminden ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

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    Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu Those Who Wish Me Dead'in ilk fragmanından da anlaşıldığı gibi filmin aksiyon dozu bir hayli yüksek. Film, babasının cinayetini gören ve kaçan bir çocuğun, hayatta kalma uzmanı tarafından kurtarılmasını ve sonrasında birlikte kaçmalarını konu alıyor. 

    Those Who Wish Me Dead, 14 Mayıs'ta hem HBO Max üzerinden hem de sinemalarda yayınlanacak. Sinemalar ülkemizde 12 Mayıs'ta açılacağı için filmi Türkiye'de de izleyebileceğiz. Elbette sinemaların açılış tarihi yeniden ertelenmezse. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Filmin yönetmenliğini Taylor Sheridan, senaristliğini ise Taylor Sheridan, Charles Leavitt ve Michael Koryta üstleniyor. Film Michael Koryta'nın aynı isimli kitabından uyarlanıyor. Oyuncu kadrosunda ise Angelina Jolie, Jon Bernthal, Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Tyler Perry, Jake Weber ve Finn Little gibi isimler bulunuyor.



    https://variety.com/2021/film/news/those-who-wish-me-dead-trailer-angelina-jolie-1234944971/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WINTER IS COMING (Engin E.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ablacım yıllardır doğru dürüst ortada yoksun çektiğin filme bak ya
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    joven ( joven) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hanımefendinin Ajan salt performansı çok başarılıydı
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    strathmorea (alper ozan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmen giriş, gelişme ve sonuç var fragmanda. Olay gidişatına kadar her şey gösterilmiş ve emin olun izlediğinizde gram şaşıracağınız bir an olmayacak.
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    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fragman güzel umarım filmde güzel olur. Gerçi Angelina olupda filmin kötü olma ihtimali mi var
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