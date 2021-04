Angelina Jolie başrollü aksiyon filmi Those Who Wish Me Dead'den fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Oynadığı birçok aksiyon filmi ile hafızamıza kazınan başarılı oyuncu Angelina Jolie'nin yeni filminden ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu Those Who Wish Me Dead'in ilk fragmanından da anlaşıldığı gibi filmin aksiyon dozu bir hayli yüksek. Film, babasının cinayetini gören ve kaçan bir çocuğun, hayatta kalma uzmanı tarafından kurtarılmasını ve sonrasında birlikte kaçmalarını konu alıyor.

Those Who Wish Me Dead, 14 Mayıs'ta hem HBO Max üzerinden hem de sinemalarda yayınlanacak. Sinemalar ülkemizde 12 Mayıs'ta açılacağı için filmi Türkiye'de de izleyebileceğiz. Elbette sinemaların açılış tarihi yeniden ertelenmezse. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Filmin yönetmenliğini Taylor Sheridan, senaristliğini ise Taylor Sheridan, Charles Leavitt ve Michael Koryta üstleniyor. Film Michael Koryta'nın aynı isimli kitabından uyarlanıyor. Oyuncu kadrosunda ise Angelina Jolie, Jon Bernthal, Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Tyler Perry, Jake Weber ve Finn Little gibi isimler bulunuyor.

https://variety.com/2021/film/news/those-who-wish-me-dead-trailer-angelina-jolie-1234944971/

