Sylvester Stallone, Creed 3'te olmayacak; Rocky IV'ün yeniden yapımı tamamlandı

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İlk filmi 2015 yılında yayınlanan popüler ve sevilen Creed serisinin üçüncü filmi için izleyicileri üzen bir haber paylaşıldı.

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Popüler dövüş filmi serisi Rocky'nin bir devamı sayılabilecek Creed serisinin üçüncü filminin yönetmenliğini, filmin başrolü de olan Michael B. Jordan üstleneceği geçtiğimiz haftalarda zaten açıklanmıştı. Yapılan son açıklamaya göre ise serinin bir diğer önemli oyuncusu Sylvester Stallone'un yeni filmde bulunmayacağı öğrenildi.

Creed III, 24 Kasım 2022'de vizyona girecek. Üçüncü filmin senaryosunu ise Keenan Coogler ve Zach Baylin üstlenecek. Ne yazık ki şu an için filmin başka bir detayı bilinmiyor. Michael B. Jordan'ın ilk yönetmenlik denemesi olacak.

Son olarak Sylvester Stallone, şahsi Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada da daha önce duyurulan Rocky IV'ün yeniden düzenlenen versiyonunun da yapımının tamamlandığını söyledi. Yayın tarihi ne yazık ki şu an için bilinmiyor.

https://www.gamesradar.com/sylvester-stallone-will-not-appear-in-creed-3/

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