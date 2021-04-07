Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sylvester Stallone, Creed 3'te olmayacak; Rocky IV'ün yeniden yapımı tamamlandı

    Popüler dövüş filmi serisi Creed'in üçüncü filminde ne yazık ki popüler oyuncu Sylvester Stallone bulunmayacak. Ancak Rocky 4'ün yeniden düzenlenen versiyonu tamamlandı.
    07 Nisan 2021, 22:00 (Güncellendi, 6 gün)
    7b
    1
    2
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Sylvester Stallone, Creed 3'te olmayacak; Rocky IV'ün yeniden yapımı tamamlandı
    Tam Boyutta Gör

    İlk filmi 2015 yılında yayınlanan popüler ve sevilen Creed serisinin üçüncü filmi için izleyicileri üzen bir haber paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Creed III'ün vizyon tarihi açıklandı

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk fragman paylaşıldı"

    Popüler dövüş filmi serisi Rocky'nin bir devamı sayılabilecek Creed serisinin üçüncü filminin yönetmenliğini, filmin başrolü de olan Michael B. Jordan üstleneceği geçtiğimiz haftalarda zaten açıklanmıştı. Yapılan son açıklamaya göre ise serinin bir diğer önemli oyuncusu Sylvester Stallone'un yeni filmde bulunmayacağı öğrenildi.

    Creed III, 24 Kasım 2022'de vizyona girecek. Üçüncü filmin senaryosunu ise Keenan Coogler ve Zach Baylin üstlenecek. Ne yazık ki şu an için filmin başka bir detayı bilinmiyor. Michael B. Jordan'ın ilk yönetmenlik denemesi olacak. 

    Son olarak Sylvester Stallone, şahsi Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada da daha önce duyurulan Rocky IV'ün yeniden düzenlenen versiyonunun da yapımının tamamlandığını söyledi. Yayın tarihi ne yazık ki şu an için bilinmiyor.



    https://www.gamesradar.com/sylvester-stallone-will-not-appear-in-creed-3/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeniden düzenlenmiş filmleri seviyorum. Özellikle Yeşilçam filmlerinin de teknolojik olarak HD ve daha büyük ekrana uygun temizlenmiş ve yenilenmiş, ses sorunları düzeltilmiş halleri ile filmin ilk çekildiği halinden bile daha temizlikte sunulmaya çalışılması hem geçmişe bir saygı hem de dönemin sanatçı ve emektarlarına bir hürmet hem de izleyen için bambaşka bir keyif veriyor. Rocky gibi daha bir çok eski ama özünde kaliteli, iyi senaryo ve yönetmenlerle tarihe damga vurmuş bu çalışmaların yenilenip seyirciye sunulması bence günümüzün artık birbirini tekrar eden efekt bombardımanı taytlı kahraman filmlerinin arasında bir nimet bence.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    1982 airplane 2 filmi

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Google Lyra ile çok düşük hızlarda bile ses aktarımı mümkün oluyor 6 gün Samsung telefonlarda Olympus devri başlıyor 6 gün Eskişehir'de üretilen F-MAX, Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı 6 gün Android 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 6 gün Daha önce PlayStation'a özel oyun yapan Kojima'nın yeni oyunu Xbox'a özel olabilir 6 gün Apple şimdi de şişe su üreticisine telif davası açtı 6 gün Crysis Remastered'ın PS5 ve Xbox Series için grafik güncellemesi yayınlandı 6 gün Disk Drill, yeni sürümüyle M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek sunuyor 6 gün Rol yapma oyunu Heroic Expeditio‪n‬, 9 Nisan'da ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlanacak 6 gün Apple, Bul ağını üçüncü taraf aygıtlar ile genişletmeyi test ediyor 6 gün Nokia ve Lenovo arasındaki patent anlaşmazlığı çözüldü 6 gün AMD RX 6800 XT Midnight Black satışa sunuldu ve tükendi 6 gün Kojima'nın son oyunu Death Stranding yalnızca PC'den 23 milyon Euro gelir elde etti 6 gün Yüzen çöp kamyonu: Interceptor 6 gün Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor 6 gün Dijital dijital içerik platformu Gain, ücretli Premium seçeneğini devreye soktu 6 gün Strateji oyunu The Walking Dead: Survivors, 12 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak 6 gün PS5'in FPS hayatta kalma türündeki yeni özel oyunu Abandoned duyuruldu 6 gün Apple News Plus hizmeti 2023'e kadar 19 milyon aboneye ulaşabilir 6 gün Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir? 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Sylvester Stallone, Creed 3'te olmayacak; Rocky IV'ün yeniden yapımı tamamlandı Sonraki 2021 Honda X-ADV ve NC750X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 6 gün iOS 14 sürümü yüzde 90 benimsenme oranına ulaştı 6 gün Outriders - İlk Bakış 6 gün LG V70 karanlığa gömüldü 6 gün Instax Mini 40 şip şak kamera retro görünümle geliyor 6 gün AMD Ryzen 5000 işlemcilerde Spectre benzeri açık ortaya çıktı 6 gün Dying Light 2'nin haritası ilk oyundan 4 kat daha büyük olacak 6 gün Facebook sızıntısı 2019 yılına ait olabilirmiş! 6 gün Apple, iPhone'lar için pilin ne zaman biteceğini öngörebilen bir sistem üzerinde çalışıyor 6 gün Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili hangi fiyat aralığında olacak? 6 gün Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk fragman paylaşıldı 6 gün Realme Buds Air 2 Neo tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme sistemi ve 53 dolar fiyat 1 hf. Kripto para borsası BitMEX'in CEO’su Arthur Hayes teslim oldu 1 hf. Dimensity 800U'dan güç alan Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı 1 hf. sahibinden.com Mart ayı verilerine göre en popüler ikinci el araçlar ve daha fazlası 1 hf. Rus yapımı Yüzüklerin Efendisi filmi 30 yıl sonra ortaya çıktı 1 hf. SoftBank, Norveçli robotik firması AutoStore'un %40'ını satın aldı 1 hf. E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor 1 hf. Makyajlı Mercedes-Benz CLS, tazelenen yüzü ve yeni hafif hibrit seçeneğiyle geldi 1 hf. AMD RX 6800 XT Midnight Black’i bugün satışa sunacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız