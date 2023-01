The Last of Us dizisi Türkçe dublaj seçeneğine kavuştu

Son yılların en önemli yapımı olarak karşımıza çıkan ve yayınlandığı ilk hafta HBO platformunda izleyici rekoru kıran The Last of US dizisi ülkemizde de BlueTV üzerinden eş zamanlı olarak yayına başladı.

Artık Türkçe dublaj

The Last of Us ilk bölüm Türkçe altyazılı olarak gelince hayran topluluklarından tepkiler gelmişti zira zaten ücretli bir platformun dublajlı seçeneği sunması bekleniyordu. Neyse ki BluTV çok bekletmedi ve ikinci bölümde Türkçe dublaj seçeneğini ekledi.

Henüz diziye başlamamış olanlar ilk bölümü de Türkçe dublaj seçeneğiyle izleyebilirler. İlk bölümde hikâyeye 77 dakikalık bir giriş yapan dizinin ikinci bölümü Ateşböceği ekibini ararken Boston’da yaşanan tehlikeleri konu ediniyor. Toplamda 8 bölüm olacak The Last of Us dizisinde Pedro Pascal’ı Zeki Atlı seslendiriyor.

