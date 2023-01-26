The Last of Us dizisi Türkçe dublaj seçeneğine kavuştu

Artık Türkçe dublaj
The Last of Us ilk bölüm Türkçe altyazılı olarak gelince hayran topluluklarından tepkiler gelmişti zira zaten ücretli bir platformun dublajlı seçeneği sunması bekleniyordu. Neyse ki BluTV çok bekletmedi ve ikinci bölümde Türkçe dublaj seçeneğini ekledi.
Henüz diziye başlamamış olanlar ilk bölümü de Türkçe dublaj seçeneğiyle izleyebilirler. İlk bölümde hikâyeye 77 dakikalık bir giriş yapan dizinin ikinci bölümü Ateşböceği ekibini ararken Boston’da yaşanan tehlikeleri konu ediniyor. Toplamda 8 bölüm olacak The Last of Us dizisinde Pedro Pascal’ı Zeki Atlı seslendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?