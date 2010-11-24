Angry Birds Christmas Edition geliyor.

Mobil işletim sistemleri için hazırlanmış oyunlar arasında zirveye yerleşen ve hazırlandığı her platformda en çok indirilen ve oynanan oyunlar listesinde rakipsiz olan Angry Birds'ün yeni versiyonu geliyor.

Bilindiği üzere Angry Birds'ün ilk oyununun ardından Halloween Edition(Cadılar Bayramı) sürümü yayınlanmıştı. Bu tür özel günleri Angry Birds'ü gündemde tutmak adına iyi bir fırsat olarak kullanan Rovio'nun Christmas Edition (Yeni Yıl) sürümünü hazırladığı ortaya çıktı.

Rovio'nun resmi Twitter sayfasında da profil resminde Noel Baba şapkalı kuşa yer vermesi böyle bir sürümün çıkacağı haberlerini doğruluyor.

Finlandiya merkezli bir internet sitesi yayınladığı ekran görüntüsüyle birlikte Angry Birds tutkunlarını sevindirecek olan bilgiyi yani oyunun çıkış tarihini açıkladı; Angry Birds Christmas Edition, 11 Aralık'ta hayranlarıyla buluşacak.