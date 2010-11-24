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Angry Birds Christmas Edition geliyor

Angry Birds Christmas Edition geliyor.
8 yıl
10,1b
1
17
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Angry Birds Christmas Edition geliyor
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Mobil işletim sistemleri için hazırlanmış oyunlar arasında zirveye yerleşen ve hazırlandığı her platformda en çok indirilen ve oynanan oyunlar listesinde rakipsiz olan Angry Birds'ün yeni versiyonu geliyor.

Bilindiği üzere Angry Birds'ün ilk oyununun ardından Halloween Edition(Cadılar Bayramı) sürümü yayınlanmıştı. Bu tür özel günleri Angry Birds'ü gündemde tutmak adına iyi bir fırsat olarak kullanan Rovio'nun Christmas Edition (Yeni Yıl) sürümünü hazırladığı ortaya çıktı.

Rovio'nun resmi Twitter sayfasında da profil resminde Noel Baba şapkalı kuşa yer vermesi böyle bir sürümün çıkacağı haberlerini doğruluyor.

Angry Birds Christmas Edition geliyor
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Finlandiya merkezli bir internet sitesi yayınladığı ekran görüntüsüyle birlikte Angry Birds tutkunlarını sevindirecek olan bilgiyi yani oyunun çıkış tarihini açıkladı; Angry Birds Christmas Edition, 11 Aralık'ta hayranlarıyla buluşacak.


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1 9 0 7 8 yıl
Bende pek sevemedim gercekten Ama fruit ninja dan iyidir.aldığıma bin pişman oldum.
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DH Misafiri 8 yıl
bende bu oyunu oynadım cepte ama pek sevemedim..bence gemsxxl daha zevkli bir oyun..
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Shat 8 yıl
İlk oyunu bitirmek icin epey ugrastim (3 yildiz) ama halloween sarmadi ilk theme'da biraktim. Oyunun aslina update olarak sunsalardi daha degerli olurdu bence.
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ten_don 8 yıl
Biraz oynayınca bayıyor zaten pek zeka pırıltısı hesap kitap yok oyunda pata-küte atıyorsun kuşları, buna hasta olanlar hiç world of goo yada machinarium oynamamış muhtemelen.
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orkunbjk 8 yıl
Oyanışda yenilik lazım artık. Sıkmaya başladı.
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ten_don 8 yıl
Kültür savaşları tam gaz böyle böyle devşiriliyor milletler, domuz-çam-noel derken sonraki versiyonda papazın elinden yem yediririz artık kuşlara
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karantina61 8 yıl

ten_don

Kültür savaşları tam gaz böyle böyle devşiriliyor milletler, domuz-çam-noel derken sonraki versiyonda papazın elinden yem yediririz artık kuşlara




Evet aynen dostum iyi yakalamışsın olayı...
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volkantutuncu 8 yıl
Yok daha neler

ten_don

Kültür savaşları tam gaz böyle böyle devşiriliyor milletler, domuz-çam-noel derken sonraki versiyonda papazın elinden yem yediririz artık kuşlara

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_KadirşinaS_ 8 yıl

ten_don

Kültür savaşları tam gaz böyle böyle devşiriliyor milletler, domuz-çam-noel derken sonraki versiyonda papazın elinden yem yediririz artık kuşlara


Doğru söze ne denir? (Cevap:Doğru söz denir
)
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Erasmus78 8 yıl
Hangi platformlara çıkacağı konusunda bilgi var mı?
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Karn-ı bahar 8 yıl
alırım bu sefer
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T®an©e Addi©T 8 yıl
yakışır kuşlarımıza
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