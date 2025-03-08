Netflix'in büyük bütçeli bilim-kurgu filmi The Electric State yerden yere vuruluyor

Bugün itibarıyla Rotten Tomatoes puanı %23, MetaCritic puanı ise 30 olan The Electric State, eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruluyor. Eleştirilerde "keyifsiz" ve "ruhsuz" gibi ifadeler havada uçuşuyor.
The Electric State, 14 Mart'ta Netflix'te Yayınlanacak
The Electric State, 14 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Bu yüzden filmin izleyici nezdinde nasıl karşılık bulacağı henüz bilinmiyor. Ancak eleştirmenlerden gelen yorumlar filmin işinin epey zor olduğunu gösteriyor.
Netflix adına umut verici olan şu ki vizyona giren filmlerin aksine dijitale gelen filmlerde düşük puanlar izleyiciyi daha az etkiliyor. Nitekim daha önce Red Notice ve 6 Underground gibi oldukça düşük puanlar alan filmlerin Netflix'te yüksek izlenme rakamlarına ulaştığına şahit olmuştuk.
The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.
Millie Bobby Brown ve Chris Pratt'in başrollerini paylaştığı filmde Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito ve Stanley Tucci de rol alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...