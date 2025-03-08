Netflix'in büyük bütçeli bilim-kurgu filmi The Electric State yerden yere vuruluyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Avengers filmleriyle tanınan Russo Kardeşler'in yönettiği The Electric State (Sanal Ülke), Netflix'in büyük umutlar bağladığı bir yapımdı. Şirket bu filme 320 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçe ayırmıştı ki bu da The Electric State'i Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi yapıyordu. Ne var ki günün sonunda ortaya çıkan sonuç Netflix'i hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü gelen ilk yorumlar oldukça kötü.

Bugün itibarıyla Rotten Tomatoes puanı %23, MetaCritic puanı ise 30 olan The Electric State, eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruluyor. Eleştirilerde "keyifsiz" ve "ruhsuz" gibi ifadeler havada uçuşuyor.

The Electric State, 14 Mart'ta Netflix'te Yayınlanacak

The Electric State, 14 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Bu yüzden filmin izleyici nezdinde nasıl karşılık bulacağı henüz bilinmiyor. Ancak eleştirmenlerden gelen yorumlar filmin işinin epey zor olduğunu gösteriyor.

Netflix adına umut verici olan şu ki vizyona giren filmlerin aksine dijitale gelen filmlerde düşük puanlar izleyiciyi daha az etkiliyor. Nitekim daha önce Red Notice ve 6 Underground gibi oldukça düşük puanlar alan filmlerin Netflix'te yüksek izlenme rakamlarına ulaştığına şahit olmuştuk.

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The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.

Millie Bobby Brown ve Chris Pratt'in başrollerini paylaştığı filmde Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito ve Stanley Tucci de rol alıyor.

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Netflix filmi The Electric State yerden yere vuruluyor