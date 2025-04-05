Yeni Tron filminden beklenen fragman geldi

İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çeviriyor. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.
Tron: Ares'in Başrolünde Jared Leto Yer Alıyor
Tron: Ares'in yönetmen koltuğunda Joachim Rønning oturuyor. Rønning daha önce Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ve Maleficent: Mistress of Evil gibi büyük bütçeli yapımlara imza atmıştı.
Filmin başrolünde ise ünlü oyuncu Jared Leto yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Leto'ya Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan, Jodie Turner-Smith gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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