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    Anlık Bildirim

    Yeni Tron filminden beklenen fragman geldi

    Merakla beklenen yeni Tron filminden ilk fragman ve afiş yayınlandı. Jared Leto'nun başrolünü üstlendiği Tron: Ares, sevilen bilim kurgu serisini devam ettirecek.        
    Tron: Ares Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Tron: Ares olacak. Tüm zamanların en sevilen bilm kurgu serilerinden biri olan Tron'un yeni filmi, 10 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Merakla beklenen film için tanıtım çalışmalarına yavaştan başlayan Disney, bugün filmden ilk fragmanı ve afişi yayınladı.

    İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çeviriyor. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.

    Tron: Ares'in Başrolünde Jared Leto Yer Alıyor

    Tron: Ares'in yönetmen koltuğunda Joachim Rønning oturuyor. Rønning daha önce Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ve Maleficent: Mistress of Evil gibi büyük bütçeli yapımlara imza atmıştı.

    Filmin başrolünde ise ünlü oyuncu Jared Leto yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Leto'ya Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan, Jodie Turner-Smith gibi isimler eşlik ediyor.

    Tron: Ares'ten beklenen fragman geldi Tam Boyutta Gör

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