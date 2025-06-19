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    Return To Silent Hill filminin vizyon tarihi açıklandı

    Yakında sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Silent Hill filminin vizyon tarihi açıklandı. Return To Silent Hill adını taşıyan film, Silent Hill 2 oyununu sinemaya uyarlıyor.

    Return to Silent Hill Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en sevilen korku serilerinden olan Silent Hill, sinema tarafında da yeni yapımlara konu olmaya devam ediyor. Daha önce Hollywood yapımı iki filme kaynaklık eden Silent Hill serisi, yakında yeni bir film uyarlamasıyla sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Return to Silent Hill adını taşıyan bu filmin aslında bu yıl çıkması bekleniyordu ama gelen son açıklama filmin 2026'nın başına kalacağını gösteriyor. Filmin ABD'deki dağıtımını üstlenen Cineverse, filmin vizyon tarihini 23 Ocak 2026 olarak açıkladı.

    Return to Silent Hill'i İlk Filmin Yönetmeni Çekti

    Serinin en sevilen oyunlarından olan Silent Hill 2'yi beyaz perdeye uyarlayan Return to Silent Hill, Christophe Gans'ın imzasını taşıyor. Gans, 2006 yapımı ilk Silent Hill fimini de yönetmişti. O filmde serinin ruhunu yansıtmayı başaran Gans'ın bunu tekrarlayıp tekrarlayamayacağını bekleyip göreceğiz.

    Return to Silent Hill'in başrollerini Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson paylaşıyor. Filmde Jeremy Irvine, hayatının aşkı olarak gördüğü Mary (Anderson) ile ilişkisi bittikten sonra yıkım yaşayan James'e hayat veriyor. Mary'den gelen gizemli bir mektup James'i Silent Hill'e davet edince, James bir zamanlar sıradan bir kasaba gibi görünen Silent Hill'in habis bir güç tarafından dönüştürüldüğünü fark ediyor. Genç adam bu tekinsiz kasabada Mary'yi bulmaya çalışırken, kabusları süsleyecek bazı yaratıklar ve gizemlerle karşılaşıyor.

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