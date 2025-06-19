Return To Silent Hill filminin vizyon tarihi açıklandı

Return to Silent Hill'i İlk Filmin Yönetmeni Çekti
Serinin en sevilen oyunlarından olan Silent Hill 2'yi beyaz perdeye uyarlayan Return to Silent Hill, Christophe Gans'ın imzasını taşıyor. Gans, 2006 yapımı ilk Silent Hill fimini de yönetmişti. O filmde serinin ruhunu yansıtmayı başaran Gans'ın bunu tekrarlayıp tekrarlayamayacağını bekleyip göreceğiz.
Return to Silent Hill'in başrollerini Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson paylaşıyor. Filmde Jeremy Irvine, hayatının aşkı olarak gördüğü Mary (Anderson) ile ilişkisi bittikten sonra yıkım yaşayan James'e hayat veriyor. Mary'den gelen gizemli bir mektup James'i Silent Hill'e davet edince, James bir zamanlar sıradan bir kasaba gibi görünen Silent Hill'in habis bir güç tarafından dönüştürüldüğünü fark ediyor. Genç adam bu tekinsiz kasabada Mary'yi bulmaya çalışırken, kabusları süsleyecek bazı yaratıklar ve gizemlerle karşılaşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: