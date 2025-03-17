ANKA 3, atış testinde LGK-82 mühimmatını ateşledi: Hedef tam isabetle vuruldu

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA 3, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl mühimmatlı uçuş testlerine başlayan ANKA 3, atışlı testlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda ilk atış testinde TEBER-82 Güdüm kiti ile hedefi 12’den vuran ANKA 3, bu yılın başında da ilk defa gövde içi istasyonundan TOLUN mühimmatını ateşlemişti. Şimdi ise ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatı ateşlendi.

ANKA 3, hedefi hassasiyetle vurdu

Konuya dair açıklama yapan TUSAŞ, sosyal medya hesabından “ANKA III bu kez ASELSAN’ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu. Savunma sanayiimizin gücüne güç katmakta ve gökyüzündeki hakimiyetimizi perçinlemekte kararlıyız” dedi.

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise yaptığı açıklamada “ANKA III’ün ASELSAN’ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesi, havadaki etkinliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu önemli kabiliyet kazanımı, milli mühendislik gücümüzün ve savunma sanayiimizdeki kararlı ilerleyişimizin somut bir göstergesidir. Başta ASELSAN ve TUSAS olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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LGK Lazer Güdüm Kiti, F-16, F-4, F-15, SU-25 ve AKINCI platformlarında sertifikalı olarak kullanılabiliyor. Envantere girmek için testlerine devam eden ANKA 3’ün de bu platformlar arasına katılması bekleniyor.

ANKA 3 ne zaman envantere girecek?

Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor. ANKA 3’ün ilk prototipi 28 Aralık 2023’te, ikinci prototipi ise 12 Kasım 2024’te uçmuştu.

ANKA 3 özellikleri

Uzunluk: 9,5m

Kanat açıklığı: 12,5m

Yükseklik: 2,8m

Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg

Faydalı yük: 1.200kg

Azami irtifa: 40.000ft

Seyir hızı: 0,4 Mach

Azami hız: 0,7 Mach

İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)

Azami havada kalış süresi: 10 saat

Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)

Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)

Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)

Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST

Düşük radar izi

Yüksek manevra ve intikal yeteneği

Yüksek faydalı yük kapasitesi

Otonom görev

LGK Lazer Güdüm Kiti özellikleri

Tam Boyutta Gör

Menzil: 12 km

İrtifa: 0 – 40.000 ft MSL

Taşıma/Bırakma Hız Limiti: 1.2 Mach

Vuruş Hassasiyeti: 10 metre

Harp Başlıkları: 250 lb MK-81 500 lb MK-82 1.000 lb MK-83 2.000 lb MK-84 2.000 lb. MK-84 NEB 250 kg OFAB-250T 250 kg QFAB-250 LG 500 kg BETAB-500



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