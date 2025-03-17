ANKA 3, atış testinde LGK-82 mühimmatını ateşledi: Hedef tam isabetle vuruldu

- ANKA 3, hedefi hassasiyetle vurdu
- ANKA 3 ne zaman envantere girecek?
- ANKA 3 özellikleri
- LGK Lazer Güdüm Kiti özellikleri
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ANKA 3, hedefi hassasiyetle vurdu
Konuya dair açıklama yapan TUSAŞ, sosyal medya hesabından “ANKA III bu kez ASELSAN’ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu. Savunma sanayiimizin gücüne güç katmakta ve gökyüzündeki hakimiyetimizi perçinlemekte kararlıyız” dedi.
LGK Lazer Güdüm Kiti, F-16, F-4, F-15, SU-25 ve AKINCI platformlarında sertifikalı olarak kullanılabiliyor. Envantere girmek için testlerine devam eden ANKA 3’ün de bu platformlar arasına katılması bekleniyor.
ANKA 3 ne zaman envantere girecek?
Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor. ANKA 3’ün ilk prototipi 28 Aralık 2023’te, ikinci prototipi ise 12 Kasım 2024’te uçmuştu.
ANKA 3 özellikleri
- Uzunluk: 9,5m
- Kanat açıklığı: 12,5m
- Yükseklik: 2,8m
- Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
- Faydalı yük: 1.200kg
- Azami irtifa: 40.000ft
- Seyir hızı: 0,4 Mach
- Azami hız: 0,7 Mach
- İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
- Azami havada kalış süresi: 10 saat
- Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
- Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
- Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
- Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
- Düşük radar izi
- Yüksek manevra ve intikal yeteneği
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- Otonom görev
LGK Lazer Güdüm Kiti özellikleri
- Menzil: 12 km
- İrtifa: 0 – 40.000 ft MSL
- Taşıma/Bırakma Hız Limiti: 1.2 Mach
- Vuruş Hassasiyeti: 10 metre
- Harp Başlıkları:
- 250 lb MK-81
- 500 lb MK-82
- 1.000 lb MK-83
- 2.000 lb MK-84
- 2.000 lb. MK-84 NEB
- 250 kg OFAB-250T
- 250 kg QFAB-250 LG
- 500 kg BETAB-500
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