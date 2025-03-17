Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ANKA 3, atış testinde LGK-82 mühimmatını ateşledi: Hedef tam isabetle vuruldu

    TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III (ANKA 3) gelişimine devam ediyor. Yapılan testte ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatı ANKA 3’ten ateşlendi ve hedef hassasiyetle vuruldu.
    ANKA 3, atış testinde LGK-82 mühimmatını ateşledi Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA 3, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl mühimmatlı uçuş testlerine başlayan ANKA 3, atışlı testlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda ilk atış testinde TEBER-82 Güdüm kiti ile hedefi 12’den vuran ANKA 3, bu yılın başında da ilk defa gövde içi istasyonundan TOLUN mühimmatını ateşlemişti. Şimdi ise ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatı ateşlendi.

    ANKA 3, hedefi hassasiyetle vurdu

    Konuya dair açıklama yapan TUSAŞ, sosyal medya hesabından “ANKA III bu kez ASELSAN’ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu. Savunma sanayiimizin gücüne güç katmakta ve gökyüzündeki hakimiyetimizi perçinlemekte kararlıyız” dedi.

    ANKA 3, atış testinde LGK-82 mühimmatını ateşledi Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise yaptığı açıklamada “ANKA III’ün ASELSAN’ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesi, havadaki etkinliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu önemli kabiliyet kazanımı, milli mühendislik gücümüzün ve savunma sanayiimizdeki kararlı ilerleyişimizin somut bir göstergesidir. Başta ASELSAN ve TUSAS olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor” değerlendirmesinde bulundu.

    LGK Lazer Güdüm Kiti, F-16, F-4, F-15, SU-25 ve AKINCI platformlarında sertifikalı olarak kullanılabiliyor. Envantere girmek için testlerine devam eden ANKA 3’ün de bu platformlar arasına katılması bekleniyor.

    ANKA 3 ne zaman envantere girecek?

    Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor. ANKA 3’ün ilk prototipi 28 Aralık 2023’te, ikinci prototipi ise 12 Kasım 2024’te uçmuştu.

    ANKA 3 özellikleri

    • Uzunluk: 9,5m
    • Kanat açıklığı: 12,5m
    • Yükseklik: 2,8m
    • Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
    • Faydalı yük: 1.200kg
    • Azami irtifa: 40.000ft
    • Seyir hızı: 0,4 Mach
    • Azami hız: 0,7 Mach
    • İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
    • Azami havada kalış süresi: 10 saat
    • Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
    • Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
    • Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
    • Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
    • Düşük radar izi
    • Yüksek manevra ve intikal yeteneği
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • Otonom görev

    LGK Lazer Güdüm Kiti özellikleri

    ANKA 3, atış testinde LGK-82 mühimmatını ateşledi Tam Boyutta Gör

    • Menzil: 12 km
    • İrtifa: 0 – 40.000 ft MSL
    • Taşıma/Bırakma Hız Limiti: 1.2 Mach
    • Vuruş Hassasiyeti: 10 metre
    • Harp Başlıkları:
      • 250 lb MK-81
      • 500 lb MK-82
      • 1.000 lb MK-83
      • 2.000 lb MK-84
      • 2.000 lb. MK-84 NEB
      • 250 kg OFAB-250T
      • 250 kg QFAB-250 LG
      • 500 kg BETAB-500
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pes klavye tuşları imap-mail.outlook.com posta sunucusu yanıt vermiyor iphone araba anahtarı pili master potato domuz yağı var mı kızılay otopark yerleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 15-FA1055NT
    HP Victus 15-FA1055NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum