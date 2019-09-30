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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Anker'den dayanıklı USB kablo: Powerline+

    Anker, sık sık telefon kablosu değiştiren kullanıcılarına yönelik olarak Anker Powerline+ isminde özel bir seri geliştirdi. Yüksek dayanıklılığıyla öne çıkan kablonun taşıma çantası da var.
    2 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Anker'den dayanıklı USB kablo: Powerline+
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    Anker’in akıllı telefonlar için geliştirdiği Powerline+ şarj ve data kablosu, sağlamlığı ile öne çıkıyor. Telefonların kendi şarj kablolarının dayanıksız olması, kullanıcıların sık sık yeni kablo almasına neden oluyor. Anker Powerline+ ise uzun ömürlü yapısı sayesinde bu soruna çözüm olacak.

    Ayrıca Bkz. "6 ay kullandım, alınır mı? "Anker Powercore II ve Powerline+ incelemesi""

    Telefonların kutusundan çıkan şarj kablolarının kısa süre içinde yıpranarak işlevini yitirmesi, pek çok kullanıcının önemli sorunlarından biri. Anker, bu soruna çözüm olarak geliştirdiği dünyanın en hızlı ve dayanıklı Powerline+ örgülü şarj/data kablosu ile inovasyona öncülük ediyor.

    Anker'den dayanıklı USB kablo: Powerline+
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    Anker Powerline+, firmanın belirttiğine göre 10 bin defadan fazla eğme bükme testinden hasar almadan ve performansında kayıp olmadan geçmeyi başarmış. MFI sertifikalı Powerline+, gövdesinde kurşungeçirmez kevlar fiber örgü, çit katlı koruyucu kaplama ve güçlendirilmiş bağlantı noktaları sayesinde 80 kiloluk dirence dayanabiliyor.

    Anker Powerline+ kablosunu Lightning, Micro USB veya USB Type-C uçlu olarak satın alabilirsiniz.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    CWaRRioR 2 sa.
    Kullanıcı olarak yorumumu bırakayım öyleyse. Zamanında bu kablonun micro usb versiyonunu kullandım. Kabloyu ebay üzerinden yetkili satıcıdan satın almıştım -ki o dönem Türkiye'de bu kablo bulunmuyordu. 80kg'a ve bükülmelere dayanıklı kablo 1 ay geçmeden kırıldı. Bu kadar iddialı ve pahalı bir kablo normal kullanımda kırılınca şok oldum. Standart kablolar bile bu kadar kolay kırılmıyor. Üstelik kabloları sarmadan taşımadığım halde. Dolayısıyla bu kabloyla ilk ve son deneyimimdi.
    Sonra AliExpress'ten yüksek amper destekleyen Aukey marka 5'li kablo seti almıştım, üstelik set bu ürüne göre çok daha uygun bir fiyata satılıyordu. Şu an hala o kablolar çalışıyor. Uzun lafın kısası paranızı çöpe atmayın, alternatifleri değerlendirin.
    Yanıtla +3
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    ezimuse 1 sa.
    Anker Çin dünyasının Apple'ı desek sanırım yanlış olmaz :)
    Ekleme: PZOZ marka 2 adet kablo aldım benzer yapıda anker ile ipad iphone güzel şarj ediyor. Fiyatıda çok iyi.
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    ayca_22 59 dk.
    Bu blitzwolf değil mi ya
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    smart1978 5 dk.
    Anker i yillardir kullaniyorum sarj adaptorler ve kablolari ile... Saglam ve kaliteli markadir ...
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    insanikamil 2 dk.
    Bu ürün mevcut powerline dan farklı mı yani şuan piyasada varmı ufak bir araştırmayla kevlarlı bu ürünün olmadığını farkettim
    Dip not: @ezimuse Anker amerikan malı bu arada
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