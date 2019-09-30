Anker'den dayanıklı USB kablo: Powerline+

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Anker’in akıllı telefonlar için geliştirdiği Powerline+ şarj ve data kablosu, sağlamlığı ile öne çıkıyor. Telefonların kendi şarj kablolarının dayanıksız olması, kullanıcıların sık sık yeni kablo almasına neden oluyor. Anker Powerline+ ise uzun ömürlü yapısı sayesinde bu soruna çözüm olacak.

Ayrıca Bkz. "6 ay kullandım, alınır mı? "Anker Powercore II ve Powerline+ incelemesi""

Telefonların kutusundan çıkan şarj kablolarının kısa süre içinde yıpranarak işlevini yitirmesi, pek çok kullanıcının önemli sorunlarından biri. Anker, bu soruna çözüm olarak geliştirdiği dünyanın en hızlı ve dayanıklı Powerline+ örgülü şarj/data kablosu ile inovasyona öncülük ediyor.

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Anker Powerline+, firmanın belirttiğine göre 10 bin defadan fazla eğme bükme testinden hasar almadan ve performansında kayıp olmadan geçmeyi başarmış. MFI sertifikalı Powerline+, gövdesinde kurşungeçirmez kevlar fiber örgü, çit katlı koruyucu kaplama ve güçlendirilmiş bağlantı noktaları sayesinde 80 kiloluk dirence dayanabiliyor.

Anker Powerline+ kablosunu Lightning, Micro USB veya USB Type-C uçlu olarak satın alabilirsiniz.