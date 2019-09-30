Anker'den dayanıklı USB kablo: Powerline+

Anker’in akıllı telefonlar için geliştirdiği Powerline+ şarj ve data kablosu, sağlamlığı ile öne çıkıyor. Telefonların kendi şarj kablolarının dayanıksız olması, kullanıcıların sık sık yeni kablo almasına neden oluyor. Anker Powerline+ ise uzun ömürlü yapısı sayesinde bu soruna çözüm olacak.
Ayrıca Bkz. "6 ay kullandım, alınır mı? "Anker Powercore II ve Powerline+ incelemesi""
Telefonların kutusundan çıkan şarj kablolarının kısa süre içinde yıpranarak işlevini yitirmesi, pek çok kullanıcının önemli sorunlarından biri. Anker, bu soruna çözüm olarak geliştirdiği dünyanın en hızlı ve dayanıklı Powerline+ örgülü şarj/data kablosu ile inovasyona öncülük ediyor.
Anker Powerline+, firmanın belirttiğine göre 10 bin defadan fazla eğme bükme testinden hasar almadan ve performansında kayıp olmadan geçmeyi başarmış. MFI sertifikalı Powerline+, gövdesinde kurşungeçirmez kevlar fiber örgü, çit katlı koruyucu kaplama ve güçlendirilmiş bağlantı noktaları sayesinde 80 kiloluk dirence dayanabiliyor.
Anker Powerline+ kablosunu Lightning, Micro USB veya USB Type-C uçlu olarak satın alabilirsiniz.
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Sonra AliExpress'ten yüksek amper destekleyen Aukey marka 5'li kablo seti almıştım, üstelik set bu ürüne göre çok daha uygun bir fiyata satılıyordu. Şu an hala o kablolar çalışıyor. Uzun lafın kısası paranızı çöpe atmayın, alternatifleri değerlendirin.
Ekleme: PZOZ marka 2 adet kablo aldım benzer yapıda anker ile ipad iphone güzel şarj ediyor. Fiyatıda çok iyi.
Dip not: @ezimuse Anker amerikan malı bu arada