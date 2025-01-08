Anker güneş enerjisi ile çalışan soğutucusunu duyurdu

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir soğutucular harcadıkları enerji gereği genelde prizden ya da araç içi çakmak girişinden güç alıyor. Anker ise bu derdi ortadan kaldıracak bir soğutucu geliştirdi. Anker Solix EverFrost gücünü güneş enerjisinden alabiliyor.

Anker Solix EverFrost özellikleri ve fiyatı

Anker Solix EverFrost soğutucu 3 farklı boyut ile geliyor. 23 ve 58 litre arasında değişen soğutucu rakiplerine göre yüzde 20 daha hızlı ve verimli soğutabiliyor. Ürün -20 ve 20 derece arasında çalışabiliyor.

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Cihazın dikkat çeken tarafı en büyük modelde buzdolabı ve buzluğun bir arada bulunması. Böylece bir tarafta içecekler, diğer tarafta buzlar tutulabiliyor. Çift batarya yuvası olan cihaz 104 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca bataryalardan taşınabilir cihazlar da şarj edilebiliyor.

LED ekranda verileri takip edebildiğiniz ürün entegre gelen 100W paneller ile bağımsız bir şekilde kullanılabiliyor. Ya da prizden enerji alabiliyor. Anker Solix EverFrost soğutucu 700$-1000$ arasında gelecek ay piyasaya çıkacak.

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