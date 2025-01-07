Anker ekranı olan şarj adaptörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Anker tarafından CES 2025 fuarına getirilen duvar tipi şarj adaptörü, hoş animasyonlar ve veriler gösterebilen mini ekranı ile ilgi çekiyor. Ayrıca bolca çıkış portu ve hızlı şarj standartlarına desteği de var.

Anker Zolo 3C1A özellikleri ve fiyatı

Anker Zolo 3C1A adıyla duyurulan duvar tipi GaN şarj adaptörü, bu boyutlarda sunduğu bilgi ekranı ile rakiplerinden farklılaşıyor. Bu ekranda port başına enerji tüketimi, sıcaklık ve hızlı şarj bildiriminin yanı sıra çeşitli animasyonlar ve bağlı cihazın saat olarak kullanım ömrünü de gösterebiliyor.

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3 adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A çıkışları olan adaptörün 140W seviyesine kadar çıkabildiği belirtiliyor. USB PD3.1 ve UFCS gibi standartlara destek sunarak geniş bir cihaz yelpazesini hızlı şarj edebiliyor. Çin’de Anker Zolo 3C1A adıyla bir süredir satışta olan adaptörün fiyatı 43$ civarında.

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Anker Zolo 3C1A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı