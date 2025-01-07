Anker ekranı olan şarj adaptörünü duyurdu

Anker Zolo 3C1A özellikleri ve fiyatı
Anker Zolo 3C1A adıyla duyurulan duvar tipi GaN şarj adaptörü, bu boyutlarda sunduğu bilgi ekranı ile rakiplerinden farklılaşıyor. Bu ekranda port başına enerji tüketimi, sıcaklık ve hızlı şarj bildiriminin yanı sıra çeşitli animasyonlar ve bağlı cihazın saat olarak kullanım ömrünü de gösterebiliyor.
3 adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A çıkışları olan adaptörün 140W seviyesine kadar çıkabildiği belirtiliyor. USB PD3.1 ve UFCS gibi standartlara destek sunarak geniş bir cihaz yelpazesini hızlı şarj edebiliyor. Çin’de Anker Zolo 3C1A adıyla bir süredir satışta olan adaptörün fiyatı 43$ civarında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.