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    Anker dahili kablosu olan powerbank duyurdu

    Anker Zolo Powerbank 25K taşınabilir şarj istasyonu iki adet dahili USB Tip-C kablosunun yanı sıra 2 adet de çıkış portu vererek aynı anda 4 cihazı şarj etmenizi sağlıyor.
    Anker Zolo Powerbank 25K
    Son dönemde dahili kablosu olan powerbank modellerine ilgi duyanlar Anker’in yeni çözümüne bakabilir. Anker Zolo Powerbank 25K bir değil tam iki dahili kablo ile Çinli modellere kaliteli bir alternatif oluyor. 

    Anker Zolo Powerbank 25K özellikleri ve fiyatı

    Anker Zolo Powerbank 25K ya da Anker Zolo Powerbank A1695 olarak Çinli perakende sitelerinde ortaya çıkan şarj istasyonu, son dönemde yaygınlaşan dahili kablo trendine dahil oluyor ancak bunu şık bir şekilde yapıyor. 

    Cihazın bir USB Tip-C dahili kablosu üst kısımdan çıkarken, ikinci kablo ise askılık görünümlü sağ kısımdan uzanıyor. Bir adet USB Tip-C ve bir adet USB Tip-A portu ile birlikte toplamda 4 cihaz şarj edilebiliyor. 

    25000mAh bataryası olan powerbank toplamda 165W seviyesine kadar enerji aktarabiliyor. Ön kısımda yer alan ekranda her çıkışın ne kadar enerji sağladığı da görülebiliyor. Anker Zolo Powerbank 25K modeli 68$ civarında fiyat etiketine sahip. 

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 4 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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