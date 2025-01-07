Anker dahili kablosu olan powerbank duyurdu

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Son dönemde dahili kablosu olan powerbank modellerine ilgi duyanlar Anker’in yeni çözümüne bakabilir. Anker Zolo Powerbank 25K bir değil tam iki dahili kablo ile Çinli modellere kaliteli bir alternatif oluyor.

Anker Zolo Powerbank 25K özellikleri ve fiyatı

Anker Zolo Powerbank 25K ya da Anker Zolo Powerbank A1695 olarak Çinli perakende sitelerinde ortaya çıkan şarj istasyonu, son dönemde yaygınlaşan dahili kablo trendine dahil oluyor ancak bunu şık bir şekilde yapıyor.

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Cihazın bir USB Tip-C dahili kablosu üst kısımdan çıkarken, ikinci kablo ise askılık görünümlü sağ kısımdan uzanıyor. Bir adet USB Tip-C ve bir adet USB Tip-A portu ile birlikte toplamda 4 cihaz şarj edilebiliyor.

25000mAh bataryası olan powerbank toplamda 165W seviyesine kadar enerji aktarabiliyor. Ön kısımda yer alan ekranda her çıkışın ne kadar enerji sağladığı da görülebiliyor. Anker Zolo Powerbank 25K modeli 68$ civarında fiyat etiketine sahip.

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Anker Zolo Powerbank 25K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı