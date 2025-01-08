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    Anker yapay zekâ ile desteklenmiş parti hoparlörü duyurdu

    Anker Soundcore Rave 3S parti hoparlörü yapay zekâ desteği sayesinde kullanıcıların çok daha kolay ve temiz bir şarkı üzerine karaoke yapmasını sağlıyor.        
    Anker Soundcore Rave 3S özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Karaoke ekipmanları da artık yapay zekânın nimetlerinden yararlanmaya başladı. Anker tarafından duyurulan Soundcore Rave 3S parti hoparlörü, yapay zekâ desteği ile karaoke tecrübesini bir adım öteye taşıyor. 

    Anker Soundcore Rave 3S özellikleri ve fiyatı

    Anker Soundcore Rave 3S parti hoparlörü 200W çıkış ve 108dB gürültü seviyesi ile geliyor. Oldukça geniş bir alanı etkisi altına alabilen hoparlörün RGB aydınlatması da müziğe ahenk sağlayarak ortamı renklendiriyor. 

    Kutu içerisinde iki adet de mikrofon sunan hoparlörün yapay zekâ desteği dikkat çekici. Şarkılardaki vokalleri temizleyerek kullanıcının harici kaynaklarda müzik araması ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca kullanıcı karaoke yaparken sesini zenginleştirerek bir ses sanatçısı gibi şarkı söylemesini sağlıyor. 

    Uzamsal ses desteği de sunan hoparlör IPX4 sertifikası ile su sıçramalarına dayanıklı. 12 saate kadar kullanım ömrü sunan ürün için 349$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar ise 10 Mart tarihinde başlayacak. 

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