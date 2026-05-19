    Samsung’dan ilginç tespit: Çin sayesinde DDR5 fiyatları düşecek

    Önceki yıllara göre bellek maliyetlerinin 3-4 kat artış göstermesi pek çok sektör üzerinde büyük bir stres yaratmaya başladı. Çinli bellek üreticileri buna çare olabilir.

    Son yıllarda yapay zekâ fırtınası nedeniyle DRAM bellek üretimindeki sıkıntı fiyatlara da olumsuz yansıyor. ABD ambargosu nedeniyle Çinli DRAM üreticileri henüz kendilerini global pazara arz edemedi ancak kriz işleri değiştirecek.

    Çinli DRAM üreticileri devreye giriyor

    Samsung şirketinin danışmanlarından ve eski departman şeflerinden birisi olan Kye-hyun Kyung, Çin devletinin bellek teknolojilerine yaptığı devasa yatırımların meyvesini vermeye başladığını ve yaşanan krize ilaç olacağını savunuyor.

    Batılı firmalara bağımlı olmamak için yatırımlarını sürekli arttıran Çin yavaş yavaş bu firmaların pazar payından yemeye başladı. Kyung, yatırımların bu hızla devam etmesi durumunda bellek fiyatlarının gelecek yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini belirtti.

    ChangXin Memory Technologies (CXMT) hali hazırda Çin pazarının en büyük DDR5 üreticisi konumunda. Jiahe Jinwei gibi diğer firmalar da pazarda oldukça etkili. Araştırmalar 2027 yılı ikinci yarısında Çinli bellek üreticilerinin aylık 6 milyon plaka üretimine ulaşacağını tahmin ediyor. Kyung bununla birlikte yapay zekâ devlerinin yatırımlarını azaltması durumunda Çinli devlerin de yatırımlarının azalabileceği konusunda uyarıyor.

