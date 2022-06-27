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    Anonymous, Terra'nın kurucusu Do Kwon’u adalete teslim etmek istiyor

    Anonymous hacker grubu, kripto paralarda büyük çöküşe neden olan Terra'nın kurucu ortağı Do Kwon hakkında gizli bilgileri ortaya çıkaracaklarını ve adalete tesim edilmelerini amaçladıklarını açıkladı.
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    Anonymous, Terra'nın kurucusunu adalete teslim etmek istiyor
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    Anonymous adlı hacker grubu, Mayıs ayında Terra (LUNA) ve TerraUSD (UST) ekosistemlerinin çöküşüyle ilgili olarak Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon’un mümkün olan en kısa sürede adalete teslim edilmesini sağlama sözü verdi.

    Anonymous, Do Kwon’un Suçlarını Açığa Çıkarmak İstiyor

    Anoynmous ekibi, Terra kurucu ortağı Do Kwon‘un olabildiğince erken adalet önüne çıkartılması için çalışacaklarını ve Terra’nın çöküşü ile ilgili bütün gizli bilgileri açık edeceklerini vurguladı. Anonymous hacker grubundan geldiği iddia edilen bir videoda Kwon’un yaptığı hataların bir listesi ilgililer ile paylaşıldı.

    Anonymous videoda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Do Kwon, eğer dinliyorsan, ne yazık ki verdiğin hasarı tersine çevirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu noktada yapabileceğimiz tek şey sizden hesap sormak ve bir an önce adalete teslim edilmenizi sağlamak. Anonymous, Do Kwon’un kripto alanına girdiğinden beri neler yaptığını gün ışığına çıkarmak için geçmişini inceliyor.”

    Öte yandan hacker grubu yaptığı açıklamalarda, kripto para ekosistemine adım attığından bu yana Do Kwon’un tüm adımlarını araştıracağını ifade etti. 

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