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Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk arazi aracı Stella Terra, Sahra Çölü'ne çıkarıldı. Araç ile denemeler kapsamında toplam 1.000 kilometre yol yapıldı.

Taşıdığı büyük solar paneller temelinde dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk arazi aracı olarak tanıtılan Stella Terra, Sahra Çölü’nde sadece güneş enerjisi ile 1000 km yol yaptı.

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Hollanda’daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencileri tarafından üretilen ve tasarlanan Stella Terra, 1 ton civarında ağırlığıyla 145 km/s hıza çıkabiliyor.

Öğrencilerin planlamasına göre 630 km gitmesi planlanan araç, Sahra Çölü’nde toplam 1000 kilometre yol yaptı. Şimdi aracın güneşli günlerde ve normal yolda 710 km, arazide ise 550 km menzile sahip olduğu ortaya çıktı.

Solar Team Eindhoven’ın takım yöneticisi Wisse Bos konuyla alakalı “Stella Terra’nın Land Rover ve BMW gibi otomobil üreticilerine daha sürdürülebilir bir endüstri oluşturmaları için ilham kaynağı olmasını umuyoruz.” dedi.

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Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk arazi aracı görücüye çıktı