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    Marvel'ın yeni filmi Ant-Man and The Wasp: Quantumania'dan ilk fragman geldi

    Marvel'ın Ant-Man serisinin yeni filmi Ant-Man and The Wasp: Quantumania'dan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Film 17 Şubat 2023'te yayında.            
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    Ant-Man and The Wasp: Quantumania'dan ilk fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın sinemalarda kurmuş olduğu Marvel Sİnematik Evreni'nin yeni üyesi Ant-Man and The Wasp: Quantumania'dan ilk fragman geldi.

    Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Ant-Man serisinin üçüncü filmi olacak. Fragmandan da gördüğümüz üzere daha önce Loki dizisinde gördüğümüz Kang the Conqueror filmde olacak. Kang the Conqueror karakterini sonraki filmlerde görme ihtimalimizin yüksek olduğunu da belirtelim. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Ant-Man and The Wasp: Quantumania Fragman

    Filmin yönetmenliğini Peyton Reed, senaristliğini ise Jeff Loveness üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kathryn Newton, Jonathan Majors, Bill Murray ve Michael Douglas gibi isimler yer alıyor. Ant-Man and The Wasp: Quantumania 17 Şubat 2023'te vizyonda.

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