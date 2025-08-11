Korku filmi Weapons bu yılın en başarılı filmlerinden birine dönüştü

Weapons'ın topladığı bu övgüler filmin gişesine de yansıdı. 38 milyon dolar gibi görece mütevazı bir bütçeyle çekilen film, daha ilk hafta sonunda 70 milyon dolar hasılat yaparak neredeyse şimdiden bütçesini çıkardı. Üstelik filmin kulaktan kulağa yayılması sayesinde sonraki haftalarda da iyi bir performans sergileyeceği düşünülüyor.
Weapons, Son Yıllarda Çıkan En Başarılı Özgün Filmlerden Biri Oldu
70 milyon dolarlık açılışı, Weapons'ı son 10 yılda çıkan özgün (mevcut bir seri ya da fikri mülkiyet ile bağlantılı olmayan) filmler arasında en üst sıralara yerleştiriyor. Bu yılın başında çıkan Sinners'tan sonra Weapons'ın da başarılı olması, bu tarz özgün yapımların sayısının artmasına yardımcı olabilir; Özellikle de korku türü içinde.
Julia Garner ve Josh Brolin'in başrollerini paylaştığı Weapons, küçük bir Amerikan kasabasında geçiyor. Aynı sınıftaki tüm çocuklar bir gece aniden kaybolunca,.kasaba bir anda kaosa sürükleniyor. Kasaba halkı neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışıren, kaybolan çocukların genç öğretmeni (Garner), açıklayamadığı olaylar yaşamaya başlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
