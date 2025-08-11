Korku filmi Weapons bu yılın en başarılı filmlerinden birine dönüştü

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Daha vizyona girmeden övgülerini duymaya başladığımız korku filmi Weapons (Silahlar), bu hafta dünyanın dört bir yanında gösterime girdi. 2022 yapımı Barbarian filmiyle dikkat çeken Zach Cregger'ın yönettiği film, hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %95 ki bu da Weapons'ı yılın en beğenilen filmlerinden biri yapıyor. Diğer yandan Rotten Tomatoes ve IMDb gibi platformlardaki izleyici puanları, filmin izleyicileri de etkilediğini gösteriyor.

Weapons'ın topladığı bu övgüler filmin gişesine de yansıdı. 38 milyon dolar gibi görece mütevazı bir bütçeyle çekilen film, daha ilk hafta sonunda 70 milyon dolar hasılat yaparak neredeyse şimdiden bütçesini çıkardı. Üstelik filmin kulaktan kulağa yayılması sayesinde sonraki haftalarda da iyi bir performans sergileyeceği düşünülüyor.

Weapons, Son Yıllarda Çıkan En Başarılı Özgün Filmlerden Biri Oldu

70 milyon dolarlık açılışı, Weapons'ı son 10 yılda çıkan özgün (mevcut bir seri ya da fikri mülkiyet ile bağlantılı olmayan) filmler arasında en üst sıralara yerleştiriyor. Bu yılın başında çıkan Sinners'tan sonra Weapons'ın da başarılı olması, bu tarz özgün yapımların sayısının artmasına yardımcı olabilir; Özellikle de korku türü içinde.

Son Durak serisi devam ediyor: 7. film için hazırlıklar başladı 22 sa. önce eklendi

Julia Garner ve Josh Brolin'in başrollerini paylaştığı Weapons, küçük bir Amerikan kasabasında geçiyor. Aynı sınıftaki tüm çocuklar bir gece aniden kaybolunca,.kasaba bir anda kaosa sürükleniyor. Kasaba halkı neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışıren, kaybolan çocukların genç öğretmeni (Garner), açıklayamadığı olaylar yaşamaya başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Korku filmi Weapons yılın en başarılı filmlerinden birine dönüştü

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: