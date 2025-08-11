Giriş
    Korku filmi Weapons bu yılın en başarılı filmlerinden birine dönüştü

    Bu hafta sinemaseverlerle buluşan korku filmi Weapons (Silahlar), yılın en başarılı filmlerinden birine dönüştü. Adeta övgülere boğulan film, gişede de etkileyici bir açılış yaptı.

    Weapons Tam Boyutta Gör
    Daha vizyona girmeden övgülerini duymaya başladığımız korku filmi Weapons (Silahlar), bu hafta dünyanın dört bir yanında gösterime girdi. 2022 yapımı Barbarian filmiyle dikkat çeken Zach Cregger'ın yönettiği film, hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %95 ki bu da Weapons'ı yılın en beğenilen filmlerinden biri yapıyor. Diğer yandan Rotten Tomatoes ve IMDb gibi platformlardaki izleyici puanları, filmin izleyicileri de etkilediğini gösteriyor.

    Weapons'ın topladığı bu övgüler filmin gişesine de yansıdı. 38 milyon dolar gibi görece mütevazı bir bütçeyle çekilen film, daha ilk hafta sonunda 70 milyon dolar hasılat yaparak neredeyse şimdiden bütçesini çıkardı. Üstelik filmin kulaktan kulağa yayılması sayesinde sonraki haftalarda da iyi bir performans sergileyeceği düşünülüyor.

    Weapons, Son Yıllarda Çıkan En Başarılı Özgün Filmlerden Biri Oldu

    70 milyon dolarlık açılışı, Weapons'ı son 10 yılda çıkan özgün (mevcut bir seri ya da fikri mülkiyet ile bağlantılı olmayan) filmler arasında en üst sıralara yerleştiriyor. Bu yılın başında çıkan Sinners'tan sonra Weapons'ın da başarılı olması, bu tarz özgün yapımların sayısının artmasına yardımcı olabilir; Özellikle de korku türü içinde.

    Julia Garner ve Josh Brolin'in başrollerini paylaştığı Weapons, küçük bir Amerikan kasabasında geçiyor. Aynı sınıftaki tüm çocuklar bir gece aniden kaybolunca,.kasaba bir anda kaosa sürükleniyor. Kasaba halkı neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışıren, kaybolan çocukların genç öğretmeni (Garner), açıklayamadığı olaylar yaşamaya başlıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 15 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

