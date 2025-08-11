Tom Cruise'un su altında geçecek dev projesi Deeper rafa kaldırıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Tom Cruise, bugün hâlâ sadece ismiyle bile sinema salonlarına seyirci çekebilen birkaç Hollywood yıldızından biri. Bu da Cruise'un yeni projelerine yeşil ışık yakılmasını fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ancak Cruise'un bu başarısı bile Deeper'ı hayata geçirmesi için yeterli olmadı. Yıldız oyuncunun bugüne kadar kalkıştığı en çılgınca projelerden biri olan Deeper, bütçesi yüzünden rafa kaldırıldı.

Normalde Deeper'ın çekimlerine bu ay başlanması planlanıyordu. Doug Liman'ın (Edge of Tomorrow) yöneteceği filmde Tom Cruise ve Ana de Armas rol alacaktı. Büyük bir bölümü su altında geçecek olan bu filmin 200 milyon dolarlık dev bir bütçeye sahip olacağı söyleniyordu. Ancak Tom Cruise ve film ekibi Deeper için 275 milyon dolar talep edince, Warner Bros. projeden çekilme kararı aldı. Bu da tüm prodüksiyonun iptal edilmesine sebep oldu.

Deeper, Tom Cruise'un En Çılgınca Projelerinden Biri Olacaktı

Bu kararda son Görevimiz Tehlike filmlerinin performansının etkili olduğu düşünülüyor. Her iki film de gişede 500 milyon doları aşmış olsa da dev bütçelerini karşılayacak kadar yüksek hasılatlar yapamadılar. Bu yüzden stüdyolar artık Cruise'a 250-300 milyon dolar bütçe vermeye çekiniyorlar.

Spider-Man 4 için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı 23 sa. önce eklendi

Büyük bölümü su atında geçecek olan Deeper, yeni keşfedilen okyanus çukurunu incelemesi için görevlendirilen eski bir astronotun, burada tehlikeli bir güçle karşı karşıya gelmesini konu alacaktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Tom Cruise'un su altında geçecek dev projesi rafa kaldırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: