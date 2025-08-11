Giriş
    Tom Cruise'un su altında geçecek dev projesi Deeper rafa kaldırıldı

    Yıldız oyuncu Tom Cruise, bugüne kadarki en çılgınca projelerinden birine atılmak üzereydi ama planlar yarıda kaldı. Büyük bölümü su altında geçecek olan dev bütçeli Deeper, son anda rafa kaldırıldı.

    Tom Cruise'un su altında çekeceği dev projesi Deeper rafa kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Tom Cruise, bugün hâlâ sadece ismiyle bile sinema salonlarına seyirci çekebilen birkaç Hollywood yıldızından biri. Bu da Cruise'un yeni projelerine yeşil ışık yakılmasını fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ancak Cruise'un bu başarısı bile Deeper'ı hayata geçirmesi için yeterli olmadı. Yıldız oyuncunun bugüne kadar kalkıştığı en çılgınca projelerden biri olan Deeper, bütçesi yüzünden rafa kaldırıldı.

    Normalde Deeper'ın çekimlerine bu ay başlanması planlanıyordu. Doug Liman'ın (Edge of Tomorrow) yöneteceği filmde Tom Cruise ve Ana de Armas rol alacaktı. Büyük bir bölümü su altında geçecek olan bu filmin 200 milyon dolarlık dev bir bütçeye sahip olacağı söyleniyordu. Ancak Tom Cruise ve film ekibi Deeper için 275 milyon dolar talep edince, Warner Bros. projeden çekilme kararı aldı. Bu da tüm prodüksiyonun iptal edilmesine sebep oldu.

    Deeper, Tom Cruise'un En Çılgınca Projelerinden Biri Olacaktı

    Bu kararda son Görevimiz Tehlike filmlerinin performansının etkili olduğu düşünülüyor. Her iki film de gişede 500 milyon doları aşmış olsa da dev bütçelerini karşılayacak kadar yüksek hasılatlar yapamadılar. Bu yüzden stüdyolar artık Cruise'a 250-300 milyon dolar bütçe vermeye çekiniyorlar.

    Büyük bölümü su atında geçecek olan Deeper, yeni keşfedilen okyanus çukurunu incelemesi için görevlendirilen eski bir astronotun, burada tehlikeli bir güçle karşı karşıya gelmesini konu alacaktı.

