Tom Cruise'un su altında geçecek dev projesi Deeper rafa kaldırıldı

Normalde Deeper'ın çekimlerine bu ay başlanması planlanıyordu. Doug Liman'ın (Edge of Tomorrow) yöneteceği filmde Tom Cruise ve Ana de Armas rol alacaktı. Büyük bir bölümü su altında geçecek olan bu filmin 200 milyon dolarlık dev bir bütçeye sahip olacağı söyleniyordu. Ancak Tom Cruise ve film ekibi Deeper için 275 milyon dolar talep edince, Warner Bros. projeden çekilme kararı aldı. Bu da tüm prodüksiyonun iptal edilmesine sebep oldu.
Deeper, Tom Cruise'un En Çılgınca Projelerinden Biri Olacaktı
Bu kararda son Görevimiz Tehlike filmlerinin performansının etkili olduğu düşünülüyor. Her iki film de gişede 500 milyon doları aşmış olsa da dev bütçelerini karşılayacak kadar yüksek hasılatlar yapamadılar. Bu yüzden stüdyolar artık Cruise'a 250-300 milyon dolar bütçe vermeye çekiniyorlar.
Büyük bölümü su atında geçecek olan Deeper, yeni keşfedilen okyanus çukurunu incelemesi için görevlendirilen eski bir astronotun, burada tehlikeli bir güçle karşı karşıya gelmesini konu alacaktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
