    Netflix'in One Piece dizisi 2. sezonuyla geri dönüyor; İlk fragman yayınlandı

    2023 yılında yayınlanan ilk sezonuyla beğeni kazanan live-action One Piece dizisi 2. sezonuyla geri dönüyor. 2026 yılında ekrana gelecek olan 2. sezondan ilk fragman yayınlandı.

    One Piece 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en başarılı manga serileri arasında yer alan One Piece, başarılı bir animeye uyarlandıktan sonra 2023 yılında da live-action dizi uyarlamasıyla ekrana geldi. Netflix'te izleyici ile buluşan One Piece dizisi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. İzlenme rakamlarıyla Netflix'in yüzünü güldüren dizi, önümüzdeki yıl 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

    One Piece, Şimdiden 3. Sezon Onayını Aldı

    Dizinin merakla beklenen 2. sezonu için tanıtım çalışmalarına şimdiden başlayan Netflix, bugün 2. sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte önemli bir duyura da geldi. Netflix, One Piece'e daha şimdiden 3. sezon onayını verdi. 3. sezonun çekimlerine bu yıl bitmeden başlanacak.

    Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor. Yayınlanan ilk fragman, 2. sezonda da ekibi renkli maceraların beklediğini gösteriyor.

    One Piece 2. sezon, 2026'da izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.

