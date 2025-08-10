Netflix'in One Piece dizisi 2. sezonuyla geri dönüyor; İlk fragman yayınlandı

One Piece, Şimdiden 3. Sezon Onayını Aldı
Dizinin merakla beklenen 2. sezonu için tanıtım çalışmalarına şimdiden başlayan Netflix, bugün 2. sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte önemli bir duyura da geldi. Netflix, One Piece'e daha şimdiden 3. sezon onayını verdi. 3. sezonun çekimlerine bu yıl bitmeden başlanacak.
Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor. Yayınlanan ilk fragman, 2. sezonda da ekibi renkli maceraların beklediğini gösteriyor.
One Piece 2. sezon, 2026'da izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür