Yeni Rambo filmi şekilleniyor; John Rambo'yu kimin canlandıracağı belli oldu

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce ilk haberlerini almaya başladığımız yeni Rambo filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bir devam filmi değil bir reboot olacak, yani seriyi sıfırdan başlatacak olan bu yeni Rambo filmi, hikâyeyi en başa saracak. Bu yüzden John Rambo'ya da Sylvester Stallone değil genç bir oyuncu hayat verecek. O genç oyuncunun kim olacağı dün netlik kazandı.

Yeni Rambo filmini hazırlayan Millennium Media, John Rambo'yu canlandırması için Noah Centineo ile anlaştı. Netflix'in The Recruit dizisiyle tanınan Noah Centineo, daha önce Black Adam ve All the Boys I've Loved Before gibi filmlerde rol almıştı.

Yeni Rambo Filmini Sisu'nun Yönetmeni Çekecek

Aksiyon türündeki Sisu filmiyle dikkat çeken Jalmari Helander'in yöneteceği yeni Rambo filmi, Vietnam Savaşı sırasında geçen bir orijin hikâyesi olacak. Ancak bunun ötesinde filmin konusu hakkında bilinenler kısıtlı.

Önümüzdeki günlerde Hollywood stüdyolarına sunulacak olan projeyle özellikle Lionsgate'in ilgilendiği söyleniyor. Film için henüz bir stüdyo ile anlaşılmamış olsa da şimdiden bir çekim takvimi belirlenmiş durumda. Filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanması planlanıyor.

