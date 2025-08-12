Giriş
    Yeni Rambo filmi şekilleniyor; John Rambo'yu kimin canlandıracağı belli oldu

    Kısa süre önce ortaya çıkan yeni Rambo filmi şekillenmeye başladı. Vietnam Savaşı sırasında geçecek olan filmde, John Rambo rolünü Sylvester Stallone'den devralacak isim belli oldu.

    Yeni Rambo filmi şekilleniyor; John Rambo'yu kimin canlandıracağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce ilk haberlerini almaya başladığımız yeni Rambo filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bir devam filmi değil bir reboot olacak, yani seriyi sıfırdan başlatacak olan bu yeni Rambo filmi, hikâyeyi en başa saracak. Bu yüzden John Rambo'ya da Sylvester Stallone değil genç bir oyuncu hayat verecek. O genç oyuncunun kim olacağı dün netlik kazandı.

    Yeni Rambo filmini hazırlayan Millennium Media, John Rambo'yu canlandırması için Noah Centineo ile anlaştı. Netflix'in The Recruit dizisiyle tanınan Noah Centineo, daha önce Black Adam ve All the Boys I've Loved Before gibi filmlerde rol almıştı.

    Yeni Rambo Filmini Sisu'nun Yönetmeni Çekecek

    Aksiyon türündeki Sisu filmiyle dikkat çeken Jalmari Helander'in yöneteceği yeni Rambo filmi, Vietnam Savaşı sırasında geçen bir orijin hikâyesi olacak. Ancak bunun ötesinde filmin konusu hakkında bilinenler kısıtlı.

    Önümüzdeki günlerde Hollywood stüdyolarına sunulacak olan projeyle özellikle Lionsgate'in ilgilendiği söyleniyor. Film için henüz bir stüdyo ile anlaşılmamış olsa da şimdiden bir çekim takvimi belirlenmiş durumda. Filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanması planlanıyor.

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

