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Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanındaki önemli oyunculardan Anthropic, profesyonel kullanıcıların yoğun taleplerine yanıt olarak yeni bir premium abonelik modeli duyurdu. “Max Plan” adı verilen bu yeni katman, yüksek kullanım sınırlarına ihtiyaç duyan üst seviye kullanıcılara yönelik olarak tasarlandı ve aylık 200 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Profesyonellere yönelik

Yeni Max planı, Anthropic’in mevcut bireysel planları olan ücretsiz ve aylık 20 dolarlık Pro seçeneklerinin üzerine konumlandırılıyor. Profesyonel kullanıcılara yönelik bu ara katman, kurumsal düzeyde bir abonelik satın alma zorunluluğu olmadan daha yüksek kullanım imkanı tanıyor. Yeni sistemde iki farklı Max seçeneği bulunuyor: Aylık 100 dolarlık plan, Pro planın 5 katı kadar kullanım sunarken; 200 dolarlık üst seviye plan, tam 20 katı daha fazla kullanım limiti sağlıyor. Bu limitlerin teknik detayları paylaşılmış değil.

Max kullanıcıları sadece yüksek kullanım limitleriyle değil, aynı zamanda platforma gelecek yeni özelliklere öncelikli erişim hakkı ile de ödüllendirilecek. Ancak şimdilik bir ayrıcalık bulunmuyor ancak şirketin ürün yöneticisi Scott White’a göre bunları yakında göreceğiz.

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Bu yeni hamle, kısa süre önce tanıtılan Claude 3.7 Sonnet modelinin hemen ardından geldi. Anthropic, bu modeli şimdiye kadar geliştirdiği “en zeki yapay zeka” olarak tanımlıyor. Claude’un web arama yetenekleri ve otonom kod yazma gibi ileri düzey özellikleri sayesinde daha karmaşık görevleri üstlenmesi beklendiği ve bunların da talebi daha çok artıracağı düşünüldüğü için yeni plan tesadüf değil. Bu arada Anthropic’in bu hamlesi, Aralık ayında benzer şekilde 200 dolarlık üst düzey planını duyuran OpenAI’a doğrudan bir yanıt niteliğinde.

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Anthropic, 200 dolarlık üst seviye abonelik planını duyurdu