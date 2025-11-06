Giriş
    Yapay zeka beklentileri karşılamadı: Şirketler eski çalışanlarını geri çağırıyor

    Yeni veriler, şirketlerin yapay zeka yatırımlarına rağmen eski çalışanlarını yeniden işe almaya başladığını gösteriyor. Uzmanlara göre AI, beklenen verimlilik ve tasarrufu henüz sağlayamadı.

    AI bekleneni vermedi: Firmalar eski çalışanlarını geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni veriler, birçok şirketin yapay zeka yatırımlarına rağmen eski çalışanlarını yeniden işe almaya başladığını ortaya koydu. Çalışma analitiği firması Visier’in paylaştığı verilere göre küresel ölçekte şirketler, daha önce işten çıkardıkları personelin bir kısmını yeniden işe alıyor. Bu durum, otomasyon teknolojilerinin henüz beklenen ölçekte insan gücünün yerini alamadığını gösteriyor.

    Visier, 142 şirketteki 2,4 milyon çalışanın istihdam verilerini analiz etti. Bulgulara göre işten çıkarılan çalışanların yaklaşık yüzde 5,3’ü (yaklaşık 127 bin çalışan) bir süre sonra aynı işverenleri tarafından yeniden işe alındı. Bu oran son yıllarda sabit seyretmesine rağmen son dönemde artış eğilimi gösteriyor.

    AI beklentileri tutmadı

    Visier’in baş analisti Andrea Derler, bu verilerin şirketlerin yapay zekanın sınırlarıyla yüzleşmeye başladığını gösterdiğini belirtti. Derler’e göre yapay zeka, işten çıkarmalar için “uygun bir gerekçe” olarak öne sürülse de henüz bu gerekçeyi tamamen destekleyecek bir gerçeklik ortaya koymuyor.

    Aktarılanlara göre ChatGPT, Claude ve Copilot gibi yapay zeka sistemleri çoğu zaman yalnızca belirli görevleri otomatikleştiriyor ancak tam zamanlı işlerin yerini alamıyor. Bu da şirketleri, yeni teknolojileri yönetmek ve verimliliği sürdürmek için deneyimli çalışanlarını geri çağırmaya zorluyor.

    Derler, birçok yöneticinin yapay zeka yatırımlarının gerçek maliyetini halen tam olarak değerlendiremediğini söylüyor. Yapay zeka altyapısı - donanım, veri sistemleri ve güvenlik yapıları dahil - büyük sermaye harcaması gerektiriyor. Bu tablo, MIT’nin araştırmalarıyla da örtüşüyor. Çalışmaya göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 95’i yapay zeka yatırımlarından henüz ölçülebilir bir finansal getiri elde edemedi. Öte yandan, iş gücü kesintileri de beklenenden pahalıya mal oluyor. Orgvue’un verilerine göre, şirketler her 1 dolar tasarruf için ortalama 1,27 dolar harcıyor. Bu rakam tazminatlar, işsizlik sigortası ve diğer dolaylı giderleri kapsıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
