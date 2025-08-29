Anthropic, kullanıcı sohbetlerini AI eğitiminde kullanacak: Seçim sizin

Önceki politikasında tüketici sohbet verilerini model eğitimi için kullanmayan Anthropic, artık kullanıcı konuşmalarını ve kodlama oturumlarını AI eğitiminde değerlendirecek ve veri saklama süresini 5 yıla kadar uzatacak.
Kurumsal müşteriler hariç
Yeni düzenleme Claude Free, Pro, Max ve Code kullanıcılarını kapsıyor. Öte yandan, kurumsal müşterileri için Claude Gov, Claude for Work, Claude for Education ve API erişimleri değişiklikten etkilenmeyecek.
Anthropic, değişikliği kullanıcı seçimine bırakıyor. Kullanıcılar verilerinin eğitimde kullanılmasına onay verirse toplanan veriler, şirketin zararlı içerik tespitinde daha güvenli ve doğru sistemler ile Claude’un kodlama, analiz ve mantık yürütme becerilerinin geliştirilmesinde kullanılacak. Günümüzde yapay zeka modellerinin eğitimi, yüksek hacimli ve kaliteli gerçek dünya verisi gerektiriyor. Dolayısıyla kullanıcıların Claude ile yaptıkları etkileşimler önemli bir kaynak olacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: