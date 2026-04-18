Claude Design duyuruldu: Anthropic’in yeni AI tasarım aracı neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Anthropic tarafından tanıtılan Claude Design, prototip, sunum dosyası ve görsel içerik üretimini tek bir yapay zeka çatısı altında birleştirmeyi hedefliyor. Yeni araç, şirketin kısa süre önce duyurduğu Opus 4.7 modeliyle çalışıyor ve özellikle tasarım geçmişi olmayan kullanıcıların fikirlerini görselleştirmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. İlk aşamada araştırma önizlemesi olarak sunulan Claude Design; Pro, Max, Team ve Enterprise abonelerine kademeli olarak erişime açılıyor.

İşte Opus 4.7 ile gelen gelişmiş görsel işleme ve üretim yetenekleri:

Claude Design’ın temelinde yer alan Opus 4.7 modeli, Anthropic’in bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş görüntü işleme sistemi olarak konumlandırılıyor. Daha yüksek çözünürlüklü görselleri algılayabilmesi, onu önceki nesil modellere kıyasla daha hassas bir araç haline getiriyor. Bu durum, özellikle arayüz tasarımı ve sunum materyallerinde detayların korunmasını sağlıyor. Geleneksel tasarım yazılımlarında kullanıcıların tek tek ayarlamak zorunda kaldığı birçok unsur, bu model sayesinde otomatik olarak optimize edilebiliyor.

Modelin "daha yaratıcı" ve "daha zevkli" çıktılar üretebildiği yönündeki iddia, üretken yapay zekanın son dönemde ulaştığı noktayı da gösteriyor. Örneğin, klasik bir sunum hazırlama sürecinde kullanıcılar şablon seçimi, renk uyumu ve tipografi gibi konularla ayrı ayrı ilgilenmek zorunda kalırken Claude Design bu kararları büyük ölçüde otomatikleştiriyor.

Claude Design’ın çalışma mantığı, kullanıcıdan alınan bir komutla ilk taslağın oluşturulmasına dayanıyor. Bu aşamadan sonra süreç, geleneksel tasarım araçlarındaki katı düzenleme sistemlerinden farklı olarak daha etkileşimli ilerliyor. Kullanıcılar, oluşturulan tasarım üzerinde yorum yapabiliyor, doğrudan düzenlemeler gerçekleştirebiliyor veya özel kaydırıcılar aracılığıyla parametreleri değiştirebiliyor.

Araç yalnızca statik görsellerle sınırlı kalmıyor. Gerçekçi prototipler, tel çerçeveler, maketler ve sunum dosyaları üretilebiliyor. Bu yönüyle Claude Design, yalnızca bir görsel üretim aracı değil, aynı zamanda ürün geliştirme süreçlerine entegre olabilecek bir platform olarak konumlanıyor.

Claude Design’ın dikkat çeken bir diğer yönü, marka entegrasyonu konusunda sunduğu özellikler. Sistem, kullanıcının mevcut tasarım dosyalarından veya kod tabanından marka varlıklarını çekebiliyor. Renk paletleri, tipografi ve bileşenler otomatik olarak projeye entegre ediliyor. Ayrıca web yakalama aracı sayesinde markaya ait görseller ve tasarım unsurları doğrudan web sitesinden alınabiliyor. Bu özellik, özellikle kurumsal kimliğin korunması açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Ekip çalışmasına yönelik özellikler de platformun önemli bir parçasını oluşturuyor. Birden fazla kullanıcının aynı tasarım üzerinde çalışabilmesi, özellikle uzaktan çalışan ekipler için kritik bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Claude Design, bu ihtiyaca yanıt vererek tasarımların ortaklaşa düzenlenmesine olanak tanıyor. Üretilen içeriklerin Canva, PDF, PPTX ve bağımsız HTML formatlarında dışa aktarılabilmesi ise farklı platformlar arasında geçişi kolaylaştırıyor.

Ayrıca tasarımların doğrudan kod üretim sürecine aktarılabilmesi, ürün geliştirme döngüsünü hızlandırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Claude Design ile oluşturulan tasarımlar, geliştirme ortamlarına aktarılabiliyor ve bu sayede tasarım ile yazılım ekipleri arasındaki kopukluk azaltılıyor. Ayrıca Anthropic, önümüzdeki haftalarda entegrasyon süreçlerini daha da kolaylaştıracak güncellemeler planladığını da belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Anthropic, Claude Design ile tasarım sürecini iyileştiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: