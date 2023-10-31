Tam Boyutta Gör Oppo'nun alt markalarından Realme, yeni amiral gemisi telefonu Realme GT5 Pro için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak cihazın hem özellikleri hem de performans testleri internete düşmeye başladı. Realme GT5 ailesinin son üyesi, AnTuTu'da rekor kırdı.

Realme GT5 Pro AnTuTu rekoru kırdı

Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3, önemli performans kazanımları ile sahneye çıktı. Öyle ki ana akım Samsung, Xiaomi, Vivo ve Nubia cihazlara güç verecek işlemcinin, ortalama 2.1 milyon AnTuTu skoruna sahip olduğu belirtilmişti. Bugünse bu telefonlar arasından Realme GT5 Pro, AnTuTu skoru ile yeni bir rekor kırdı.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntüye baktığımızda, Realme GT5 Pro'nun ''RMX3888'' model numarasıyla listelendiğini görüyoruz. Ancak buradaki en önemli nokta AnTuTu puanı. Amiral gemisi telefon, daha önce OnePlus 12 ile kaydedilen 2.110.808 puanı geride bırakarak toplam 2.229.696 puan aldı. Bu rakam Snapdragon 8 Gen 3 için belirtilen referans değerlerden bile daha yüksek.

Realme GT5 Pro neler sunacak?

Realme GT5 Pro'nun nihai özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak mevcut raporlar, telefonun ön yüzünde 2K+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacağı yönünde. Kamera bölümünde ise, 32MP selfie, 50MP 1/1,4 inç boyutunda yepyeni bir Sony IMX966 birincil kamera, 2,7x optik yakınlaştırma sunan 50MP telefoto (IMX890) ve 8 MP ultra geniş açılı sensörler bulunacak.

161,6 x 75,1 x 9,2 mm boyutlarında ve 220 gram ağırlığında olacak Realme GT5 Pro'nun 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile satışa sunulması bekleniyor. Kutusundan Android 14 ve 5.260mAh pil paketi ile çıkacak telefonun Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı halihazırda doğrulandı.

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AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi Realme GT5 Pro