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    Anlık Bildirim

    AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi Realme GT5 Pro

    Oppo'nun alt markalarından Realme, önümüzdeki haftalarda Realme GT5 Pro ile sahneye çıkacak. Akıllı telefon, performansıyla şimdiden AnTuTu'da rekor kırdı. İşte detaylar
    AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi Realme GT5 Pro Tam Boyutta Gör
    Oppo'nun alt markalarından Realme, yeni amiral gemisi telefonu Realme GT5 Pro için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak cihazın hem özellikleri hem de performans testleri internete düşmeye başladı. Realme GT5 ailesinin son üyesi, AnTuTu'da rekor kırdı.

    Realme GT5 Pro AnTuTu rekoru kırdı

    Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3, önemli performans kazanımları ile sahneye çıktı. Öyle ki ana akım Samsung, Xiaomi, Vivo ve Nubia cihazlara güç verecek işlemcinin, ortalama 2.1 milyon AnTuTu skoruna sahip olduğu belirtilmişti. Bugünse bu telefonlar arasından Realme GT5 ProAnTuTu skoru ile yeni bir rekor kırdı.

    AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi Realme GT5 Pro Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntüye baktığımızda, Realme GT5 Pro'nun ''RMX3888'' model numarasıyla listelendiğini görüyoruz. Ancak buradaki en önemli nokta AnTuTu puanı. Amiral gemisi telefon, daha önce OnePlus 12 ile kaydedilen 2.110.808 puanı geride bırakarak toplam 2.229.696 puan aldı. Bu rakam Snapdragon 8 Gen 3 için belirtilen referans değerlerden bile daha yüksek. 

    Realme GT5 Pro neler sunacak?

    Realme GT5 Pro'nun nihai özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak mevcut raporlar, telefonun ön yüzünde 2K+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacağı yönünde. Kamera bölümünde ise, 32MP selfie, 50MP 1/1,4 inç boyutunda yepyeni bir Sony IMX966 birincil kamera, 2,7x optik yakınlaştırma sunan 50MP telefoto (IMX890) ve 8 MP ultra geniş açılı sensörler bulunacak.

    161,6 x 75,1 x 9,2 mm boyutlarında ve 220 gram ağırlığında olacak Realme GT5 Pro'nun 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile satışa sunulması bekleniyor. Kutusundan Android 14 ve 5.260mAh pil paketi ile çıkacak telefonun Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı halihazırda doğrulandı. 

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_gt5_pro_specs_listed__678_amoled_sd_8_gen_3_and_up_to_1tb_storage_-news-60384.php https://www.gsmarena.com/realme_gt5_pro_passes_22_million_points_on_antutu-news-60417.php
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 20 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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