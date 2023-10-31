AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi Realme GT5 Pro

Realme GT5 Pro AnTuTu rekoru kırdı
Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3, önemli performans kazanımları ile sahneye çıktı. Öyle ki ana akım Samsung, Xiaomi, Vivo ve Nubia cihazlara güç verecek işlemcinin, ortalama 2.1 milyon AnTuTu skoruna sahip olduğu belirtilmişti. Bugünse bu telefonlar arasından Realme GT5 Pro, AnTuTu skoru ile yeni bir rekor kırdı.
Realme GT5 Pro neler sunacak?
Realme GT5 Pro'nun nihai özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak mevcut raporlar, telefonun ön yüzünde 2K+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacağı yönünde. Kamera bölümünde ise, 32MP selfie, 50MP 1/1,4 inç boyutunda yepyeni bir Sony IMX966 birincil kamera, 2,7x optik yakınlaştırma sunan 50MP telefoto (IMX890) ve 8 MP ultra geniş açılı sensörler bulunacak.
161,6 x 75,1 x 9,2 mm boyutlarında ve 220 gram ağırlığında olacak Realme GT5 Pro'nun 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile satışa sunulması bekleniyor. Kutusundan Android 14 ve 5.260mAh pil paketi ile çıkacak telefonun Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı halihazırda doğrulandı.Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_gt5_pro_specs_listed__678_amoled_sd_8_gen_3_and_up_to_1tb_storage_-news-60384.php https://www.gsmarena.com/realme_gt5_pro_passes_22_million_points_on_antutu-news-60417.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.