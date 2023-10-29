Amiral gemisi Realme GT5 Pro’nun tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri

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Realme yakında yeni bir amiral gemisi akıllı telefonla karşımıza çıkacak. Çinli marka geçtiğimiz günlerde Realme GT 5 Pro isimli cihazın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağını doğrulamıştı. Şimdi ise yeni modelin görüntüleri TENAA veritabanında ortaya çıktı.

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Akıllı telefonun Çin'de önemli bir sertifika alması, çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Yayınlanan görsellere baktığımızda cihazın kavisli kenarlara sahip bir ekran taşıdığını görüyoruz. Arka panelinde yuvarlak kamera ünitesi ve hemen altında Realme amblemi var.

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Realme GT 5 Pro hakkında bilinenler

Realme GT 5 Pro'nun 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekranla geleceği bildiriliyor. Akıllı telefondaki Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. Cihaz kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5 ile çıkacak.

Aktarılan bilgiler amiral gemisinin 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.400 mAh pil içereceği yönünde. Arka tarafında 50 + 50 + 8 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ön yüzünde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası göreceğiz.

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Amiral gemisi Realme GT5 Pro’nun tasarımı ortaya çıktı