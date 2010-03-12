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AOC, 23 inç boyutundaki yeni FULL HD monitörünü piyasaya sunuyor

AOC, 23 inç boyutundaki yeni Full HD monitörü 2330V+'yi piyasaya sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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AOC firması, 23 inç boyutundaki yeni Full HD LCD monitörü "2330V+"yi piyasaya sunuyor. AOC'un ürettiği 23 inç boyutundaki LCD monitör 1920x1080 çözünürlük sunuyor. Tepkime süresinin 5ms olduğu belirtilen 2330V+'nın 30.000:1 kontrast oranına sahip olduğu ifade ediliyor. VGA,DVI ve HDMI girişlerine sahip olan LCD monitörün önümüzdeki ay içinde 150 $ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.


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CriticalWave 9 yıl
2ms olsa iyi olurdu
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Opeth 9 yıl
Aman tanrım fiyatı oldukça güzel, 230 lira falan yapıyor bu Türkiye'de 300 e falan gider galiba

Kullanıcı incelemelerini şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum
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TELESCOPE 9 yıl
piyasada alternatifi bollaşan bir ürün haline geldi
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IgorStravinsky 9 yıl
150$ mı
Sanki biraz az olmuş 23" monitöre. Şahsen o paraya almam ben.
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Permanent. 9 yıl
Fiyatı oldukça uygun gibi
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