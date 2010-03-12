AOC, 23 inç boyutundaki yeni FULL HD monitörünü piyasaya sunuyor

AOC firması, 23 inç boyutundaki yeni Full HD LCD monitörü "2330V+"yi piyasaya sunuyor. AOC'un ürettiği 23 inç boyutundaki LCD monitör 1920x1080 çözünürlük sunuyor. Tepkime süresinin 5ms olduğu belirtilen 2330V+'nın 30.000:1 kontrast oranına sahip olduğu ifade ediliyor. VGA,DVI ve HDMI girişlerine sahip olan LCD monitörün önümüzdeki ay içinde 150 $ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.