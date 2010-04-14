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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC'tan Full HD çözünürlüğe sahip yeni bir LCD monitör: V27m

AOC firması, 27 inç boyutlu yeni LCD monitörü V27m'i duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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AOC'tan Full HD çözünürlüğe sahip yeni bir LCD monitör: V27m
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AOC firması Full HD monitörleri serisine V27m'i ekledi. AOC V27m, 27 inç'lik boyuta sahip olarak üretildi. Parlak siyah kasasıyla şık bir görünüme sahip olan AOC V27m, 1920x1080 çözünürlüğe ve 5 ms tepkime süresine sahip olarak üretildi. Kontrast oranının 60000:1 olarak belirlendiği monitörde 2W'lık stereo hoparlör bulunuyor. HDMI girişininde dahil edildiği AOC V27m'nin Mayıs ayı başında piyasaya sunulacağı belirtilirken fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı

AOC'tan Full HD çözünürlüğe sahip yeni bir LCD monitör: V27m
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Mertcan. 9 yıl
Tasarım konusunda bir tarz yaratalım derken işi batırmışlar , 2W stereo hoparlör var zaten , kasası da ince değil , ee o zaman alttaki kalın kaplama bölmü niye? Gören all in one pc filan sanar , birebir dikkat dağıtıcı tasarım bozucu bir kısım olmuş resmen.
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Evet, İsyan! 9 yıl
Bu firma nasıldır?

LCD ve LED'leri nasıldır genel olarak?
Fiyat olarak baz alırsak Samsung, LG, Benq vs. karşılaştırılabilir mi?
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