AOC'tan Full HD çözünürlüğe sahip yeni bir LCD monitör: V27m

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AOC firması Full HD monitörleri serisine V27m'i ekledi. AOC V27m, 27 inç'lik boyuta sahip olarak üretildi. Parlak siyah kasasıyla şık bir görünüme sahip olan AOC V27m, 1920x1080 çözünürlüğe ve 5 ms tepkime süresine sahip olarak üretildi. Kontrast oranının 60000:1 olarak belirlendiği monitörde 2W'lık stereo hoparlör bulunuyor. HDMI girişininde dahil edildiği AOC V27m'nin Mayıs ayı başında piyasaya sunulacağı belirtilirken fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı