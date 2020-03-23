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    Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı

    Huawei Mate 40 Pro'dan ilk görüntüler gelmeye başladı. Huawei'nin patent ve şemalarına dayandırılarak oluşturulan konsept, Mate 40 Pro'nun muhtemel tasarımını gözler önüne serdi.
    9 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    6,4b
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı
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    26 Mart'ta duyurulacak olan Huawei P40 serisi için geri sayımın başladığı şu günlerde, tanıtımına daha en az 6 ay bulunan Huawei Mate 40 Pro'nun ilk gerçekçi konsept tasarımı paylaşıldı.

    Huawei'nin mevcut patent ve şemalarına dayandırılarak oluşturulan Mate 40 Pro konsepti, geçtiğimiz yıl Eylül ayında duyurulan Huawei Mate 30 Pro'dan da izler taşıyor. 

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    Kamera dizilimi elması andırıyor

    Arka kamera dizilimi elması andıran Huawei Mate 40 Pro konsept tasarımının oldukça agresif göründüğünü söylemek mümkün.

    Ön taraftan Mate 30 Pro'ya bir hayli benzeyen telefonun ters çentikli bir ekranla geleceği ihtimaller dahilinde. Bu ekran tasarımı, daha önce bazı akıllı telefon üreticilerinin patent ve şema çizimlerinde de karşımıza çıkmıştı.

    Eylül ayında duyurulması beklenen Huawei Mate 40 Pro, bu tasarımla gelir mi bilinmez ancak Huawei'nin mevcut patent ve şemaları temelinde oluşturulan konseptin bir hayli beğenildiğini söyleyelim.

    Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı
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    https://pocketnow.com/huawei-mate-40-pro-concept-render-suggests-reverse-notch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 sa.
    işi Superman amblemine bağladılar sonunda :)
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    Şıh Hazretleri (- -) 5 sa.
    Telefon sırıtıyor gibi duruyor
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    frudi (ferdi istanbul) 5 sa.
    Ceptelefonu değil artık çanta telefonu olarak adlandırmaları lazım bunları
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    the_hornet (Mustafa Sancar) 5 sa.
    Yakında bunun süpermen edtion versiyonu çıkar...
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    termomuk (Bahadır ) 5 sa.
    farklı olacağız diye iyice saçmalıyorlar artık
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    spencermila (Hasan Saltık) 6 sa.
    ekran altı kamera olayı vardı onu koymuyorlar üste ek kat cıkar gibi bunumu yapıyorlar tasarım üst olmadan bir nebze güzel görünüyor bence mate otuz centiksiz onnumara tasarıma sahip olur öyle tekrardan cıksa
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    Darknesia (Darknesia ) 7 sa.
    Kancaya takmak için üst tarafa delik koymayı unutmuşlar..
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    Xtrud (Harun Yahya) 8 sa.
    Ama Huawei'nin haberi yok tabi
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    mastella16 8 sa. yeni yorumcu
    Bence tasarım mükemmel eşsiz duracağını düşünüyorum. Birde geldiğinde deneyimlemek lazım işlevselliği nasıl acaba?
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