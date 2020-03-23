Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı

26 Mart'ta duyurulacak olan Huawei P40 serisi için geri sayımın başladığı şu günlerde, tanıtımına daha en az 6 ay bulunan Huawei Mate 40 Pro'nun ilk gerçekçi konsept tasarımı paylaşıldı.
Huawei'nin mevcut patent ve şemalarına dayandırılarak oluşturulan Mate 40 Pro konsepti, geçtiğimiz yıl Eylül ayında duyurulan Huawei Mate 30 Pro'dan da izler taşıyor.İlginizi Çekebilir Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi
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Kamera dizilimi elması andırıyor
Arka kamera dizilimi elması andıran Huawei Mate 40 Pro konsept tasarımının oldukça agresif göründüğünü söylemek mümkün.
Ön taraftan Mate 30 Pro'ya bir hayli benzeyen telefonun ters çentikli bir ekranla geleceği ihtimaller dahilinde. Bu ekran tasarımı, daha önce bazı akıllı telefon üreticilerinin patent ve şema çizimlerinde de karşımıza çıkmıştı.
Eylül ayında duyurulması beklenen Huawei Mate 40 Pro, bu tasarımla gelir mi bilinmez ancak Huawei'nin mevcut patent ve şemaları temelinde oluşturulan konseptin bir hayli beğenildiğini söyleyelim.
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