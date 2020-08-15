App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan

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Geçtiğimiz günlerde App Store sözleşmesini ihlal etmesi üzerine marketten ihraç edilen Fortnite'a bir destek de sosyal medya devi Facebook'dan geldi.

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Facebook: "App Store'un yüksek komisyon oranı küçük işletmelere destek olmamızı engelliyor."

Küçük işletmelerin sayfalarında aşçılık, egzersiz ve yoga gibi ücretli çevrimiçi etkinlikler düzenlemesini sağlayan yeni bir etkinlik özelliği üzerinde çalışan Facebook, Apple'ın App Store politikaları nedeniyle sayfa sahiplerinin bu özellikten yeteri kadar yararlanamayacağını savunuyor.

Ücretli etkinlikleri, COVID-19 pandemisi sebebiyle mali olarak zorlanan küçük işletmelere destek olmak için geliştirdiklerini ve buradan elde edilecek gelirlerden 1 yıl boyunca komisyon alınmayacağını belirten sosyal medya devi, bunun için ödemelerin Facebook Pay üzerinden yapılmasını talep etse de bu isteğinin App Store politikalarına takılmasından şikayetçi.

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Konuya ilişkin Facebook kanadından yapılan açıklama şu şekilde: "Apple'dan %30 App Store komisyon oranını düşürmesini veya COVID-19 sırasında mücadele eden işletmelerin tüm masraflarını karşılayabilmemiz için Facebook Pay'i sunmamıza izin vermesini istedik. Ancak Apple taleplerimizi reddetti ve KOBİ'lere zor şartlar altında kazandıkları gelirlerinin yalnızca %70'ini alabilmelerine imkan tanıdı."

Daha önce de Facebook Gaming uygulamasında sorun yaşandı

App Store politikaları, Apple ve Facebook'u karşı karşıya getiren ilk olay değil. Facebook daha önce de Facebook Gaming uygulamasında Apple ile sıkıntı yaşamıştı. Sosyal medya devi, Facebook Gaming uygulamasını yayınlarken App Store politikalarına takılmış ve uygulamanın iOS sürümünde oyun özelliğine yer verememişti.

https://about.fb.com/news/2020/08/paid-online-events/

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