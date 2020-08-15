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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan

    Fortnite'ın App Store'dan atılması üzerine gelen tepkiler büyümeye devam ediyor. Spotify ve Tinder'ın ardından Facebook da Apple'a karşı tepkisini ortaya koydu.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan
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    Geçtiğimiz günlerde App Store sözleşmesini ihlal etmesi üzerine marketten ihraç edilen Fortnite'a bir destek de sosyal medya devi Facebook'dan geldi.

    Ayrıca Bkz. "Apple Music, üniversite öğrencilerine özel 6 ay ücretsiz oldu"

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    Facebook: "App Store'un yüksek komisyon oranı küçük işletmelere destek olmamızı engelliyor."

    Küçük işletmelerin sayfalarında aşçılık, egzersiz ve yoga gibi ücretli çevrimiçi etkinlikler düzenlemesini sağlayan yeni bir etkinlik özelliği üzerinde çalışan Facebook, Apple'ın App Store politikaları nedeniyle sayfa sahiplerinin bu özellikten yeteri kadar yararlanamayacağını savunuyor.

    Ücretli etkinlikleri, COVID-19 pandemisi sebebiyle mali olarak zorlanan küçük işletmelere destek olmak için geliştirdiklerini ve buradan elde edilecek gelirlerden 1 yıl boyunca komisyon alınmayacağını belirten sosyal medya devi, bunun için ödemelerin Facebook Pay üzerinden yapılmasını talep etse de bu isteğinin App Store politikalarına takılmasından şikayetçi. 

    App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan
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    Konuya ilişkin Facebook kanadından yapılan açıklama şu şekilde: "Apple'dan %30 App Store komisyon oranını düşürmesini veya COVID-19 sırasında mücadele eden işletmelerin tüm masraflarını karşılayabilmemiz için Facebook Pay'i sunmamıza izin vermesini istedik. Ancak Apple taleplerimizi reddetti ve KOBİ'lere zor şartlar altında kazandıkları gelirlerinin yalnızca %70'ini alabilmelerine imkan tanıdı." 

    Daha önce de Facebook Gaming uygulamasında sorun yaşandı

    App Store politikaları, Apple ve Facebook'u karşı karşıya getiren ilk olay değil. Facebook daha önce de Facebook Gaming uygulamasında Apple ile sıkıntı yaşamıştı. Sosyal medya devi, Facebook Gaming uygulamasını yayınlarken App Store politikalarına takılmış ve uygulamanın iOS sürümünde oyun özelliğine yer verememişti. 



    https://about.fb.com/news/2020/08/paid-online-events/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gowlet 6 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Milletten çaldığınız bilgilerle küçük işletmelere destek oluyorsunuz zaten zükerberg..

    Düzeltme: İmla
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    marsk35 (mehmet kaya) 6 gün Clusive
    Ozman kaybeden sen olursun tekelim rakibi yok diye istediğini yapmasını eleştireceğine istemeyen gitsin diyorsun hükümeti eleştiren adamlarada beğenmiyorsan ülkeden gitmi diyorsun? Apple tekel ve rakipsiz olmasını kullanıyor umarım appleye bu dünyadan tekel yapmazda samsung veya huwai gibi firmalar kendi mağzalarını ve işletim sistemlerini bize sunarlar... bu arada telefonumda apple çokta memnunum
    Ozman kaybeden sen olursun tekelim rakibi yok diye istediğini yapmasını eleştireceğine istemeyen gitsin diyorsun hükümeti eleştiren adamlarada beğenmiyorsan ülk...
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 gün Clusive
    Hocam sen kullanıcısın firmalar uygulamalarını çekerse en önce sen ya da uygulamayı kullanan kullanıcılar mağdur olur. Spotify, netflix, epic, microsoft, google, facebook sistemle sorun yaşadıklarını açıkladılar. Bu firmalar uygulamalarını çekerse kim sıkıntı yaşar bir düşün bakalım. Firmaları sahibiymişsiniz gibi savunmaktan vazgeçin lütfen.
    Hocam sen kullanıcısın firmalar uygulamalarını çekerse en önce sen ya da uygulamayı kullanan kullanıcılar mağdur olur. Spotify, netflix, epic, microsoft, google...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    R0llingMan 3 gün
    Epic'i haklı buluyorum. Apple bey'in kan benim damar benim tavrı ve herşeyde bir yüzdem olsun ısrarı teknoloji şirketimi yoksa mafyamı olduğunu sorgulatıyor. Bu gün fortnite yarın pubg vs. platformdan giderse bir noktada insanlar yeter yea biz bu kadar parayı candy crash oynamak için mi veriyoruz demeleri olası. Bu şirket artık huysuz çocuk gibi davranmayı bırakmalı. Birde yarın bulut gaming oturduğu zaman napcan? Safariden adamlara url ban mı atacan? Gelen geliyor abi ayak uydur boş yapma.
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    DH Misafiri 4 gün
    Epic kesinlikle haklı. 2 tane seçenek sunulsun isteyen istediğini seçsin
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    DH Misafiri 4 gün
    Zuckerberg senin susman lazım ama hala konuşuyorsun. Çok boş insansın.
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    SnHerbokolog (A ) 4 gün yeni yorumcu
    İyi de sanki çöpdroid %1 komisyon mu alıyor? O da %30 alıyor
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    BilirKişi00 4 gün SnHerbokolog
    Andoridde tek mağaza dayatması yok. En popüleri google play ve onunda komisyonu yüksek.İsteyen mağazaya bile koymaz. iOSta uygulamaları istediğin yerden yükleyebiliyormusun JB veya signature spoofing yapmadan? Yok. Çöpple ekosistemindeki tekelliğini kötüye kullanıyor. Fanboyluk yapmayın.
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    asertyu 5 gün
    Apple ın işletim sistemi olarak ikinci bir market açması mümkün değil. Android de bu mümkün apk dışarıdan indirilebiliyor yani isteyen kendi marketini de oluşturabilir. Google Play’e istediğin şeyi koyarsın kimse bu ne demez. App Store a uygulama eklemek cidden uzun iş. Onu değiştir şunu düzelt stabil olsun uygulama neden konuma erişiyor diye reddediyor. Apple a ikinci market app storedaki düzeni bozar.
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    Beta (Furkan .) 5 gün (düzenlendi)
    Bu uygulama şirketlerinden büyük olanlar ve marketlerle problemleri olanlar (Epic, Fb, Spotify vs gibi) ortak bir market oluştursalar ve komisyonu çok düşük tutsalar %5 gibi. O da market sisteminin giderleri için. Google ve Apple marketlerden çekseler uygulamalarını ve sadece bu açtıkları yeni marketten erişim sağlasalar. Bu hem Huawei’nin işine gelir hem de piyasada rekabet çoğalabilir sadece iOS ve Android’e bağlı kalmak zorunda kalmayız. Ben inanıyorum ki bu yeni markete yazılımcılar tarafından da çok talep olur. Çünkü başat uygulamalarda navigasyon, ofis, web tarayıcı vs market sahibi şirket domine etmiş durumda. Yeni markette bunlara alternatif çıkmış olur en iyi olan uygulama kazanır. Cahilce bir fikir mi? Oluru var mı?
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    Asmodax 5 gün yeni yorumcu Beta
    Appleda başka market açılmıyor. Sadece app store var.
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    Prsctr 5 gün
    Dolandırıcılıların cirit attığı kimlik hırsızı facebooka bak hele. Yıllardır apple kullanıyorum, çok güvenli buluyorum. Facebooku bırakalı da 5 yıldan fazla oluyor. Ayrıca Spotify gitse apple music kalır aq çok mu sıkıntı. Son 2-3 gündür android telefonlar hacklenerek dolandırıcılık yapıldı Türkiyede apple da böyle biley mümkün değil. İphone hırsızlıpında mesela telefonu kırıp atmadığı sürece o telefon mutlaka bulunuyor ama androide imei çakıp çatır çatır kullanıyor ya da piyasaya satıyor hırsızlar. Fanboymuş bilmemneymiş hikaye
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    spenx01 (Basta Bbb) 5 gün
    ne guzel lan, artik kimse yemiyor bunlari. ... ete para vermeyin ...
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    bkaakco (Berk ) 5 gün
    %30 pay azaltılmalı. Bunun sadece Apple ile ilgisi yok.
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 gün
    Apple ın bu tavrı, karşı cephenin genişlemesini ve güçlenmesini sağlıyor. "Ben böyle istiyorum beğenmiyorsan çek git" diyemezsin. Dersen firmalar ortak tavır alır, dımdızlak ortada kalırsın. İnsanların yoğun olarak kullandığı uygulamalar olmadan iphone satma şansın yok. Masaya oturup anlaşma yoluna bakman lazım.
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    7740 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, app store ve
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