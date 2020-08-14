Apple, Fornite'ı App Store'dan kaldırdı: Epic'ten dava kararı!

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Dünyanın en popüler oyunlarından olan Fortnite, bugün ani bir kararla App Store'dan kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Apple, Epic Games'in bugün yayınladığı yeni oyun-içi satın alma opsiyonunun App Store ilkelerini ihlal ettiğini ve bu nedenle Fortnite'ın App Store'dan kaldırıldığını duyurdu.

Epic'ten Apple'ı kızdıran hamle

Epic'in bugün yayınladığı Fortnite güncellemesi ilginç bir özellik içeriyordu. Mobil platformlarda Fortnite'da oyun içi bir satın alma gerçekleştirdiğinizde normalde bu işlemi Google Play Store veya App Store içerisinde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu satın alımlardan tabi Google ve Apple da önemli bir pay alıyor (%30) . Epic bunun önüne geçmek için bugün Fortnite'a doğrudan Epic sistemi üzerinden V-bucks satın alma opsiyonu ekledi. Bu güncelleme tahmin edebileceğiniz gibi Apple'ı epey kızdırdı.

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Konuyla ilgili Apple'ın The Verge'e yaptığı açıklamalar:

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"Epic Games bugün App Store'un tüm geliştiricilere eşit olarak uygulanan ve kullanıcıların güvenini sağlayacak şekilde tasarlanan yönergelerini ihlal etme gibi talihsiz bir adım attı. Bunun sonucu olarak Fortnite oyunları mağazadan kaldırılmıştır.

Epic 10 yıldır App Store'da uygulamalarını barındırıyor ve bu ekosistemin geliştiricilere sağladığı özelliklerden en iyi şekilde faydalandı. Epic, App Store ilkelerini ve yönergerlerini kendi iradesiyle kabul etmişti. App Store'da başarılı bir iş modeli kurmuş olmalarından dolayı mutluyuz. Ancak kendilerinin bazı iş çıkarları nedeniyle bugün artık özel anlaşmalar istiyor olmaları, bizim yönergelerimizin tüm geliştiriciler için eşit bir oyun alanı sunduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ihlal durumunu çözmek amacıyla Epic ile birlikte çalışma için her türlü çabayı göstereceğiz."

Apple'ın bu kararına tabi Epic'ten cevap gecikmedi. Twitter üzerinden açıklama yapan şirket, yasal evrakların hazırlandığını ve Apple'a "tekelleşme" üzerinden dava açılacağını duyurdu.

Epic Games'i doğrudan ödeme yöntemi aynı zamanda Play Store'daki Fortnite sürümü için de eklenmişti. Ancak Google'dan henüz konuyla ilgili herhangi bir hamle gelmedi. Apple bu konuda şu an için daha sert bir tutum sergiliyor

Apple'ın App Store ilkeleriyle ilgili geçtiğimiz ay bazı açıklamalar yapan Epic CEO'su Tim Sweeney,"Apple artık çıldırmış durumda. Üniversiteler şu anda iPhone uygulamaları üzerinden sanal sınıflarda öğretim gerçekleştiriyor olsa, Apple bu üniversitelerin yıllık ücretlerinin %30'unu kendisine isteyecek. Sırf insanların uygulamalara erişmek için kullandığı telefonları yapıyor diye Apple'ın şirketlerin kazancını ellerinden alma hakkı yok." ifadelerini kullandı.

https://www.theverge.com/2020/8/13/21366438/apple-fortnite-ios-app-store-violations-epic-payments

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