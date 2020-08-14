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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Fornite'ı App Store'dan kaldırdı: Epic'ten dava kararı!

    Epic'in bugünkü Fortnite güncellemesi Apple'tan sert bir tepki aldı. Fortnite oyunu App Store'dan kaldırıldı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Apple, Fornite'ı App Store'dan kaldırdı: Epic'ten dava kararı!
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    Dünyanın en popüler oyunlarından olan Fortnite, bugün ani bir kararla App Store'dan kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Apple, Epic Games'in bugün yayınladığı yeni oyun-içi satın alma opsiyonunun App Store ilkelerini ihlal ettiğini ve bu nedenle Fortnite'ın App Store'dan kaldırıldığını duyurdu.

    Epic'ten Apple'ı kızdıran hamle

    Epic'in bugün yayınladığı Fortnite güncellemesi ilginç bir özellik içeriyordu. Mobil platformlarda Fortnite'da oyun içi bir satın alma gerçekleştirdiğinizde normalde bu işlemi Google Play Store veya App Store içerisinde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu satın alımlardan tabi Google ve Apple da önemli bir pay alıyor (%30) . Epic bunun önüne geçmek için bugün Fortnite'a doğrudan Epic sistemi üzerinden V-bucks satın alma opsiyonu ekledi. Bu güncelleme tahmin edebileceğiniz gibi Apple'ı epey kızdırdı.

    Apple, Fornite'ı App Store'dan kaldırdı: Epic'ten dava kararı!
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    Konuyla ilgili Apple'ın The Verge'e yaptığı açıklamalar:

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    "Epic Games bugün App Store'un tüm geliştiricilere eşit olarak uygulanan ve kullanıcıların güvenini sağlayacak şekilde tasarlanan yönergelerini ihlal etme gibi talihsiz bir adım attı. Bunun sonucu olarak Fortnite oyunları mağazadan kaldırılmıştır. 

    Epic 10 yıldır App Store'da uygulamalarını barındırıyor ve bu ekosistemin geliştiricilere sağladığı özelliklerden en iyi şekilde faydalandı. Epic, App Store ilkelerini ve yönergerlerini kendi iradesiyle kabul etmişti. App Store'da başarılı bir iş modeli kurmuş olmalarından dolayı mutluyuz. Ancak kendilerinin bazı iş çıkarları nedeniyle bugün artık özel anlaşmalar istiyor olmaları, bizim yönergelerimizin tüm geliştiriciler için eşit bir oyun alanı sunduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ihlal durumunu çözmek amacıyla Epic ile birlikte çalışma için her türlü çabayı göstereceğiz."

    Apple'ın bu kararına tabi Epic'ten cevap gecikmedi. Twitter üzerinden açıklama yapan şirket, yasal evrakların hazırlandığını ve Apple'a "tekelleşme" üzerinden dava açılacağını duyurdu. 

    Epic Games'i doğrudan ödeme yöntemi aynı zamanda Play Store'daki Fortnite sürümü için de eklenmişti. Ancak Google'dan henüz konuyla ilgili herhangi bir hamle gelmedi. Apple bu konuda şu an için daha sert bir tutum sergiliyor

    Apple'ın App Store ilkeleriyle ilgili geçtiğimiz ay bazı açıklamalar yapan Epic CEO'su Tim Sweeney,"Apple artık çıldırmış durumda. Üniversiteler şu anda iPhone uygulamaları üzerinden sanal sınıflarda öğretim gerçekleştiriyor olsa, Apple bu üniversitelerin yıllık ücretlerinin %30'unu kendisine isteyecek. Sırf insanların uygulamalara erişmek için kullandığı telefonları yapıyor diye Apple'ın şirketlerin kazancını ellerinden alma hakkı yok." ifadelerini kullandı.



    https://www.theverge.com/2020/8/13/21366438/apple-fortnite-ios-app-store-violations-epic-payments Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Havya Makinesi 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    %30 soygunculuğu artık son bulur umarım. Düşünsenize 2 tane tekel var aralarında anlamışlar geliriniz yüzde 30 una çöküyorlar. Gıkını çıkaran geliştiricileride sistemden uzaklaştırıyorlar. Fornite inşallah davanın devamını getirir.



    Şöyle bir örnek vereyim. Benim 8.99TL ye sattığım bir mobil uygulamam var. Bunun %30'u Google veya Apple'a, %18'İ ise KDV olarak devlete gidiyor. Kısaca 4.5TL'si cebinize girmeden buhar oluyor.
    %30 soygunculuğu artık son bulur umarım. Düşünsenize 2 tane tekel var aralarında anlamışlar geliriniz yüzde 30 una çöküyorlar. Gıkını çıkaran geliştiricileride ...
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    3 Yanıt Yanıtla +77
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    keremec (Kerem Safa ) 1 hf.
    Apple ucuz donanım satıp yazılımdan kar etmeyi amaçlasa oyun konsolllarinda olduğu gibi firmalar hic bir sıkıntı çıkarmaz ama adamlar hem donanımdan deli gibi kar ediyor hem de yazılımdan.
    Apple ucuz donanım satıp yazılımdan kar etmeyi amaçlasa oyun konsolllarinda olduğu gibi firmalar hic bir sıkıntı çıkarmaz ama adamlar hem donanımdan deli gibi k...
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    Yanıtla +38
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    kebimeva (alper ) 1 hf.
    Kutusuna şarj aleti koymayan firma senin komisyon vermemene göz mü yumar değerli Epic.
    Birgün umuyorumki kulaklık girişi kaldırma, şarj aleti kaldırma, bir monitör standına 1000 dolar isteme vb. işlerinin cezasını öder.
    Tek el olmak böyle bir şey.. Daha etkili başka bir ekosistem yok malesef.
    Kutusuna şarj aleti koymayan firma senin komisyon vermemene göz mü yumar değerli Epic. Birgün umuyorumki kulaklık girişi kaldırma, şarj aleti kaldırma, bir ...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    ccgg4 5 gün
    Epic Games kendi imzaladıkları sözleşmeyi ihlal ettikleri icin apple %100 hakli.

    Hem appstoru kullanip hemde ucretden kacarak akli sira uyaniklik yapmaya calismis epic
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    crazywinner3 5 gün (düzenlendi)
    Öyle küçük firmaları dava açarak batırmaya benzemez. Epic Apple'ın anladığı dilden konuşuyor helal olsun
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    CIZIK (VOLKAN ) 5 gün
    Aslında epic games'te misilleme olarak apple storedaki tüm unreal engine kullanan oyunlardan benzer şekilde %30 ekstra pay isteyebilir. Sonuç olarak oyun yapımcılarıda oyun motoru üzerinden para kazanıyor ve bu şekilde appleye empati yapma imkanı tanınmış olur.
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    Revrains (Engin Celik) 6 gün
    Sanırsın gerilla adamlara bak be hem şaşırıyorum hem taktir ediyorum
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    ilkerarici1110 (ilker araci) 6 gün (düzenlendi)
    Fortnite hata yapmiş amkHangi programda oyunda böyle bisey var? Örneği emsali yok yani. Zorbalik ile alakasi yok 15 yillik kural kafana gore appstoru siktir et gel direk bana odeme yap diyemezsin.
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    Kampaku 6 gün
    Apple'ın bu politikası nereden baksanız zorbalık ancak bundan önce sorulması gerekilen soru şu: Apple bu konuda neden bu kadar katı? Çünkü Tim Cook önderliğinde Apple tekrar konumlandırıldı. Büyük oranda cihaz satışlarına bel bağlamak istemiyorlar. Onun yerine şu ana dek sattıkları cihaz ile kendine göre sadık bir ekosistem oluşturdu. Bu ekosistemi sürekli kazanç haline dönüştürmek istiyorlar. Bu da ancak dijital hizmetlerle olur. Bu nedenle Apple Music, Games, News, Pay, TV+ gibi ürünlerle karşılaştık. Ancak bu hizmetlere en büyük risk diğer hizmet sağlayacılar. Sonuçta her şeyin bir alternatifi var. Apple bunlarla mücadele etmek için alternatiflerden kendi ekosistemini kullandıkları için komisyon alıyor ki oradan da kar etsin ve uzun vadede kendi hizmetleri daha karlı olsun. Fakat alternatifler bu komisyonu ödemek istemezse Apple'ın uzun vadeli stratejisi çöker. Music yerine Spotify, TV+ yerine Netflix izleriz. O firmalarda bir kuruş ödemeden Apple çöplüğünde Apple'a fark atar. Peki böyle bir şeye hakkı var mı? Alternatifleri rekabetten kaçmakla ve korkaklıkla suçluyor Apple'ı. Haksız sayılmazlar. Apple Music misal harika bir ürün olmasına rağmen Spotify gibi deneyim sunamıyor. Apple deneyim üzerinden mücadele etmek yerine komisyon avantajını kullanıyor. Beklediğimiz rekabet bu değil. Ne olursa olsun son kullanıcılar avantajı çıkacaktır.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 6 gün
    apple zorbalık yapıyor... apple insanlığın 1 numaralı düşmanıdır!...
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    mrF_T 1 hf.
    Epic bu konuda hazırlıklı gibi. Nedeni ise olaydan hemen sonra video yayımlamaları ve hastag açarak insanları örgütlemeleri. Hukuken Apple'nin haklılığı ortada. Epic bunu bile bile böyle bir savaşa giriyorsa bir bildiği vardır sanırım; diğer türlüsü aptallık olur.
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    Chillout 1 hf.
    Apple ve google ikisi de tekel ve tüm dünyadaki mobil kullanıcılar ile içerik geliştiricileri sömürüyorlar.
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    asertyu 1 hf.
    Bu konuda Apple ve Google haklı epic aklınca çakallık yapmış. Adamların işletim sisteminde adamların marketinde ürün satıp pay vermemeye kalkmış. Belediye pazarında tezgah açıp ücretini ödememek gibi bir şey. Pay oranını vermek istemiyorsa satış yapmayabilir. Bu oyun sadece Apple ve android tarafında çalışmıyor ortada tekel olunacak bir durum yok.Android tarafına ne atsan playstore a düşüyor ama App Store biraz daha katı bu konuda. Uygulama izinlerine kadar denetliyor. Konumla işin yok neden konum izni istiyorsun diye reddediyor mesela. Ya da stabil çalışmıyor düzelt diye reddediyor. Bunların bedeli de %30 gayet normal. Sen para kazan diye kimse işletim sistemi yapmıyor. Şirketler de artık parayı Micro-transaction dan kazanacağını anladı o kısmı yönleniyorlar artık donanım satmak bir yere kadar birbirinin aynısı telefonlar çıkıyor son bir kaç yıldır üstünde marka yazmasa ayırt edilmeyecek çoğu.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Aoveus (İlkcan Girgin) 6 gün asertyu
    bu kadar gerici olmaya gerek yok ben cihaza para vermisim o isletim sistemi donanim icin ne oynayacagim bana kalan birsey buna karisamazsin playstation marketin fiyat arttirimi yok yere pay almasi bunlarda dogal o zaman sizin mantiginizla soyulmayi seviyorsaniz bu zihtiyetle cok kaybedersiniz.Windowstaki oynadigim oyun windows a pay vermiyor diye windows desteginin kalkmasi gibi boyle sacma is mi olur fortnite oynayan apple da kac milyon oyuncu var apple yuzunden mi millet fortnite oynuyor saniyorsunuz oyun icin mi ? apple in once bunu anlamasi lazim not (hic fortnite oynamadim).
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    10476 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    app store, fortnite ve
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