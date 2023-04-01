Apple, 13.4 inç OLED ekranlı MacBook Air üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, Apple'ın yeni bir MacBook Air üzerinde çalıştığını açıkladı. Ünlü analistin söylediklerine bakılırsa cihaz 13.4 inç OLED ekran taşıyacak. Yani 13.6 inç boyutunda LCD ekrana sahip mevcut modelden daha küçük bir panel içerecek.

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Young ayrıca MacBook Pro'da OLED ekrana geçişinin 2026 yılına kadar mümkün olmayabileceğini belirtti. Bunun sebebi ise Apple tedarik zincirinin dizüstü bilgisayarlar için optimize edilmiş OLED ekranlara yönelik yüksek talebi karşılamaya henüz hazır olmaması.

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OLED'e geçişin avantajları

Ross Young söz konusu zamana kadar tedarikçilerin iPad Pro gibi tabletler için OLED ekranlara odaklanacaklarını belirtti. Analist daha önceki bir açıklamasında Apple'ın OLED ekranlı MacBook Air ve 11.1/13 inç iPad Pro modellerini 2024'te piyasaya sürmeyi planladığını söylemişti.

OLED ekranlı Mac ve iPad'ler LCD panelli modellere kıyasla daha iyi parlaklık ve kontrast oranına sahip olacak. Ayrıca daha fazla güç tasarrufu sağlayacakları için bu durum pil ömrü üzerinde de olumlu bir etki yaratacak. Young'a göre Apple bu yıl 15 inç LCD ekranlı yeni bir MacBook Air çıkarabilir.

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