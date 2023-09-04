Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, OLED ekranlı iPad Pro ailesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu noktada son sızıntılar, şirketin 14.1 inç iPad Pro ile ekran boyutlarında önemli bir yükseltme yapacağı yönündeydi. Bugün ise söz konusu model hakkında önemli bir gelişme paylaşıldı. 14.1 inç iPad Pro rafa kaldırmış olabilir.

14 inç iPad Pro planları rafa kaldırıldı

Bilmeyenler için Apple'ın ürün portföyünde yer alan büyük tableti şu an için 12,9 iPad Pro. Ancak bir süredir şirketin 14 inçlik bir model üzerinde çalıştığına dair söylentiler mevcuttu. Bugün ise ünlü Apple analisti Mark Gurman, şirketin planlarında böyle bir ürünün bulunmadığını bildirdi. Öyle ki Gurman, 2023 yılı için 14 inç iPad Pro'nun gerçekten planlandığını ancak kısa süre içerisinde iptal edildiğini belirtti.

Ekran boyutları 13 inç olacak

Bunun nedeni ise basit. OLED ekranların daha yüksek bir maliyete neden olması. Bunun yerine, OLED ekranlı ilk iPad Pro modellerinin 13 inç boyutlarında olması ve 2024'ün ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor.

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Ayrıca Apple'ın 2023'ün sonlarında piyasaya sürülebilecek 16 inçlik bir iPad geliştirdiğine dair söylentiler de vardı. Ancak bu planlar da rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Çelişkili söylentilere rağmen Apple'ın gelecekte daha büyük bir iPad çıkarması hala mümkün. Niketim Cuppertino devi, 2018'den beri mevcut olan en büyük iPad'ler 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro üzerinde büyük bir değişikliğe adım atmadı.

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Apple, 14 inç iPad Pro'nun fişini çekiyor!