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    Apple, 14 inç iPad Pro'nun fişini çekiyor

    Ünlü Apple analisti Mark Gurman, bir süredir gümdende olan 14 inç iPad Pro söylentilerine açıklık getirdi. Yeni nesil iPad Pro, 14 yerine 13 inç ekrana sahip olacak. İşte detaylar
    Apple, 14 inç iPad Pro'nun fişini çekiyor! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, OLED ekranlı iPad Pro ailesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu noktada son sızıntılar, şirketin 14.1 inç iPad Pro ile ekran boyutlarında önemli bir yükseltme yapacağı yönündeydi. Bugün ise söz konusu model hakkında önemli bir gelişme paylaşıldı. 14.1 inç iPad Pro rafa kaldırmış olabilir. 

    14 inç iPad Pro planları rafa kaldırıldı

    Bilmeyenler için Apple'ın ürün portföyünde yer alan büyük tableti şu an için 12,9 iPad Pro. Ancak bir süredir şirketin 14 inçlik bir model üzerinde çalıştığına dair söylentiler mevcuttu. Bugün ise ünlü Apple analisti Mark Gurman, şirketin planlarında böyle bir ürünün bulunmadığını bildirdi. Öyle ki Gurman, 2023 yılı için 14 inç iPad Pro'nun gerçekten planlandığını ancak kısa süre içerisinde iptal edildiğini belirtti. 

    Ekran boyutları 13 inç olacak

    Bunun nedeni ise basit. OLED ekranların daha yüksek bir maliyete neden olması. Bunun yerine, OLED ekranlı ilk iPad Pro modellerinin 13 inç boyutlarında olması ve 2024'ün ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor.

    Ayrıca Apple'ın 2023'ün sonlarında piyasaya sürülebilecek 16 inçlik bir iPad geliştirdiğine dair söylentiler de vardı. Ancak bu planlar da rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Çelişkili söylentilere rağmen Apple'ın gelecekte daha büyük bir iPad çıkarması hala mümkün. Niketim Cuppertino devi, 2018'den beri mevcut olan en büyük iPad'ler 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro üzerinde büyük bir değişikliğe adım atmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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