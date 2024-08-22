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    Apple, 20,25 inç yerine 18,8 inçlik katlanabilir MacBook geliştiriyor, ancak çıkış yine gecikecek

    Apple, 20,25 inç büyüklüğündeki katlanabilir MacBook modelini iptal ederek yerine 18,8 inçlik bir MacBook geliştiriyor. Ancak çeşitli sorunlar nedeniyle cihazın çıkışı yeniden ertelendi. 
    Apple, 18,8 inçlik katlanabilir MacBook geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Daha önce çıkan haberlerde Apple'ın 20,25 inç büyüklüğünde katlanabilir bir MacBook geliştirdiği iddia ediliyordu. Ancak yeni gelen bir habere göre Apple, 20,25 inç büyüklüğündeki cihazı iptal ederek yerine 18,8 inçlik bir MacBook geliştiriyor. Ancak bu cihaz da çeşitli sebeplerle ertelendi.

    2027 veya 2028'in sonunda gelebilir

    Analist Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Apple, mekanik ve ekran tarafındaki sorunlar nedeniyle, 18,8 inçlik katlanabilir MacBook'un seri üretimi 2026'ın ilk yarısından 2027 veya 2028'in sonuna ertelendi. Sorunun tam nedeni belirtilmese de, katlanabilir cihazlardaki ekran kırışıklığı ertelemenin bir sebebi olabilir. Ek olarak, menteşe mekanizmasında bulunan çok sayıda hareketli parçanın arıza ihtimalini arttırması da ertlemenin sebeplerinde biri olması muhtemel.

    Kuo ayrıca, mevcut tedarik zincirine dayanarak katlanabilir bir iPad modelinin henüz planlanmadığını belirtiyor. Aynı şekilde, katlanabilir bir iPhone modeli de henüz gündemde değil. Dolayısıyla Apple'ın ilk katlanabilir ürününün MacBook olması kuvvetle muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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