Apple, 20,25 inç yerine 18,8 inçlik katlanabilir MacBook geliştiriyor, ancak çıkış yine gecikecek

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Tam Boyutta Gör Daha önce çıkan haberlerde Apple'ın 20,25 inç büyüklüğünde katlanabilir bir MacBook geliştirdiği iddia ediliyordu. Ancak yeni gelen bir habere göre Apple, 20,25 inç büyüklüğündeki cihazı iptal ederek yerine 18,8 inçlik bir MacBook geliştiriyor. Ancak bu cihaz da çeşitli sebeplerle ertelendi.

2027 veya 2028'in sonunda gelebilir

Analist Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Apple, mekanik ve ekran tarafındaki sorunlar nedeniyle, 18,8 inçlik katlanabilir MacBook'un seri üretimi 2026'ın ilk yarısından 2027 veya 2028'in sonuna ertelendi. Sorunun tam nedeni belirtilmese de, katlanabilir cihazlardaki ekran kırışıklığı ertelemenin bir sebebi olabilir. Ek olarak, menteşe mekanizmasında bulunan çok sayıda hareketli parçanın arıza ihtimalini arttırması da ertlemenin sebeplerinde biri olması muhtemel.

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Kuo ayrıca, mevcut tedarik zincirine dayanarak katlanabilir bir iPad modelinin henüz planlanmadığını belirtiyor. Aynı şekilde, katlanabilir bir iPhone modeli de henüz gündemde değil. Dolayısıyla Apple'ın ilk katlanabilir ürününün MacBook olması kuvvetle muhtemel.

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