Apple, 20,25 inç yerine 18,8 inçlik katlanabilir MacBook geliştiriyor, ancak çıkış yine gecikecek

2027 veya 2028'in sonunda gelebilir
Analist Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Apple, mekanik ve ekran tarafındaki sorunlar nedeniyle, 18,8 inçlik katlanabilir MacBook'un seri üretimi 2026'ın ilk yarısından 2027 veya 2028'in sonuna ertelendi. Sorunun tam nedeni belirtilmese de, katlanabilir cihazlardaki ekran kırışıklığı ertelemenin bir sebebi olabilir. Ek olarak, menteşe mekanizmasında bulunan çok sayıda hareketli parçanın arıza ihtimalini arttırması da ertlemenin sebeplerinde biri olması muhtemel.
Kuo ayrıca, mevcut tedarik zincirine dayanarak katlanabilir bir iPad modelinin henüz planlanmadığını belirtiyor. Aynı şekilde, katlanabilir bir iPhone modeli de henüz gündemde değil. Dolayısıyla Apple'ın ilk katlanabilir ürününün MacBook olması kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.