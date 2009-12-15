Apple, "2000lerin En İyileri" ödüllerini topladı

İlk kişisel bilgisayarın üreticisi, dijital müzik pazarının öncüsü ve iPhone ile akıllı telefon pazarında dengeleri değiştiren Apple, AdweekMedia tarafından 2000'lerin en iyileri arasında gösterildi. İçersinde en iyi marka, en iyi yönetici gibi alanlarda ödül kazanan Apple, toplam 6 alanda ipi göğüsleyen firma olmayı başardı. İşte AdWeekMedia'a göre son 10 yıla damgasını vuran Apple'ın ödül kazandığı alanlar ve AdWeekMedia'nın görüşleri;

Son 10 Yılın Yöneticisi : Steve Jobs; öngörülü, korkusuz ve ikon kırıcı. Başarıları arasına 90larda Apple'ı kurtarmasından sonra 2000lerde telefon ve müzik dünyasını yeniden yapılandırmasını da ekledi.

: Steve Jobs; öngörülü, korkusuz ve ikon kırıcı. Başarıları arasına 90larda Apple'ı kurtarmasından sonra 2000lerde telefon ve müzik dünyasını yeniden yapılandırmasını da ekledi. Son 10 Yılın Markası : Apple; Ürünlerini durmadan geliştirmesi ve kullanıcılarıyla arasında heyecanlı bir ilişkiye sahip olması Cupertino merkezli firmanın son 10 yılın en iyi firması seçilmesinin nedenleri arasında.

: Apple; Ürünlerini durmadan geliştirmesi ve kullanıcılarıyla arasında heyecanlı bir ilişkiye sahip olması Cupertino merkezli firmanın son 10 yılın en iyi firması seçilmesinin nedenleri arasında. Son 10 yılın Ürünü : iPod; 80lerdeki Sony Walkman gibi, Apple iPod'da dijital müzik çalar dünyasını en baştan şekillendirdi ve iTunes ile Apple'ın dijital müzik pazarını domine etmesini sağladı.

: iPod; 80lerdeki Sony Walkman gibi, Apple iPod'da dijital müzik çalar dünyasını en baştan şekillendirdi ve iTunes ile Apple'ın dijital müzik pazarını domine etmesini sağladı. Son 10 Yılın Reklam Kampanyası : Get A Mac ( Bir Mac Alın); 2006'dan bu yana yürütülen ve çekilen reklam sayısı 60'ı geçen kampanyada Apple, Windows tabanlı kişisel bilgisayarlar acımasızca dalga geçerken, ürünlerinin rahat kullanımını mükemmel bir şekilde anlatıyor.

: Get A Mac ( Bir Mac Alın); 2006'dan bu yana yürütülen ve çekilen reklam sayısı 60'ı geçen kampanyada Apple, Windows tabanlı kişisel bilgisayarlar acımasızca dalga geçerken, ürünlerinin rahat kullanımını mükemmel bir şekilde anlatıyor. Son 10 Yılın Görsel Reklam Kampanyası : Silüetler; iPod'u ölümsüzleştiren kampanya. Diller, kültürler ortak olmasa da her insanın anlayabileceği kampanyada, beyaz iPod'undan müzik dinlerken dans eden siyah insan silüetlerine yer veriliyordu. En önemlisi Silüetler, bir reklam kampanyasında başarılması oldukça zor bir işi, ürünü yüzeysel göstererek akıllarda yer edinmesini, başardı.

: Silüetler; iPod'u ölümsüzleştiren kampanya. Diller, kültürler ortak olmasa da her insanın anlayabileceği kampanyada, beyaz iPod'undan müzik dinlerken dans eden siyah insan silüetlerine yer veriliyordu. En önemlisi Silüetler, bir reklam kampanyasında başarılması oldukça zor bir işi, ürünü yüzeysel göstererek akıllarda yer edinmesini, başardı. Son 10 Yılın Dijital Kampanyası: Nike Plus; Müzik ve spor'u birleştiren büyük ortaklık. Koşu ayakkabısı satış oranlarının 2006'dan 2008'e kadar %48'den %61'e artmasında çok büyük katkısı olan bu kampanyada, kullanıcılar 3 senede 100 milyondan fazla mil yani Ay ile Dünya arasında 400 defa yürüyüşe eş değer yürüyüş yaptılar.

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Silüetler, Apple

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Bir Mac Alın; Solda PC rolünü canlandıran aktör ve yazar John Hodgman, sağdaysa Mac rolünü canlandıran Justin Long

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Apple ve Nike'ın ortak çalışması: Nike Plus