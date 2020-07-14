Google Pixel 4a resmi basın görseliyle karşımızda

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Google Store web sitesinde, merakla beklenen Pixel 4a'nın resmi basın görseli ortaya çıktı. Yayınlanan görsel akıllı telefonu siyah renkte gösteriyor. Nane yeşili güç tuşu da cihazla ilgili dikkat çekici detaylar arasında.

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Google Pixel 4a'nın selfie kamerası ekranın sol üst köşesindeki delikte yer alıyor. Arka panelindeki kare kamera ünitesinin ise tek bir görüntü sensörü ve LED flaşa ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Ayrıca bu kısımda bir de parmak izi tarayıcısı var.

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Google Pixel 4a Özellikleri

Cihaz 2340 × 1080 çözünürlüğe sahip 5.81 inç ekran taşıyacak. Bununla birlikte Snapdragon 730 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip olacağını belirtelim. Akıllı telefon 3.080 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. Google cihazın 5G destekli bir modelini de çıkarabilir.

Google Pixel 4a'ın resmi çıkış tarihi hala bilinmiyor. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan John Prosser cihazın 3 Ağustos tarihinde tanıtılacağını söyledi. Ancak arama devi hala bu konuyla ilgili sessizliğini bozmuş değil.

https://9to5google.com/2020/07/13/official-google-pixel-4a-render-appears-on-the-google-store-ahead-of-launch

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