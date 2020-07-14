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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4a resmi basın görseliyle karşımızda

    Google'ın yeni uygun fiyatlı Pixel telefonu için geri sayım başladı. Çok yakında resmiyet kazanması beklenen cihazın basın görseli Google Store web sitesinde ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 4a resmi basın görseliyle karşımızda
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    Google Store web sitesinde, merakla beklenen Pixel 4a'nın resmi basın görseli ortaya çıktı. Yayınlanan görsel akıllı telefonu siyah renkte gösteriyor. Nane yeşili güç tuşu da cihazla ilgili dikkat çekici detaylar arasında.

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    Google Pixel 4a'nın selfie kamerası ekranın sol üst köşesindeki delikte yer alıyor. Arka panelindeki kare kamera ünitesinin ise tek bir görüntü sensörü ve LED flaşa ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Ayrıca bu kısımda bir de parmak izi tarayıcısı var.

    Google Pixel 4a resmi basın görseliyle karşımızda
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    Google Pixel 4a Özellikleri

    Cihaz 2340 × 1080 çözünürlüğe sahip 5.81 inç ekran taşıyacak. Bununla birlikte Snapdragon 730 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip olacağını belirtelim. Akıllı telefon 3.080 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. Google cihazın 5G destekli bir modelini de çıkarabilir.

    Google Pixel 4a'ın resmi çıkış tarihi hala bilinmiyor. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan John Prosser cihazın 3 Ağustos tarihinde tanıtılacağını söyledi. Ancak arama devi hala bu konuyla ilgili sessizliğini bozmuş değil.



    https://9to5google.com/2020/07/13/official-google-pixel-4a-render-appears-on-the-google-store-ahead-of-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tekin-71 (Fatih Tekin) 25 dk.
    Ultra max plus pro modeli nerde?
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