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    Apple, iPhone yavaşlatma davası için 500 milyon dolar ödeyecek: Kullanıcı başı 65 dolar

    Mahkemenin yapılan son itirazı reddetmesinin ardından Apple, kasıtlı olarak yavaşlattığı iPhone kullanıcılarına 500 milyon dolara kadar ödeme yapacak.           
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    Apple, iPhone yavaşlatma davası için 500 milyon dolar ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıları en yeni modelleri almaya zorlamak için telefonları kasten yavaşlattığı iddiasıyla Apple'a toplu dava açan iPhone sahipleri ödemelerini alacak. Gelen son bilgilere göre yargıç, Apple'a ödemelere başlamasını emretti.

    Apple bunun bir önlem olduğunu iddia etmişti

    Uzlaşma anlaşması 2020 yılında mahkeme onayı almıştı ve şimdi iPhone sahipleri üç yıl sonra Apple'dan her biri yaklaşık 65 dolar alacak. Apple aleyhindeki dava, şirketin 2017 yılında iOS'un eski iPhone modellerini yavaşlattığını kabul etmesinin ardından açılmıştı. Apple yaptığı bu eylem için özür dilemiş, ardından da yazılım güncellemesi ve iPhone sahiplerine yeni piller sunmuştu.

    Apple, iPhone yavaşlatma davası için 500 milyon dolar ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda Apple, eylemlerinin yasadışı olduğu suçlamalarını da reddediyordu. Zira şirket yavaşlamanın iPhone'un bazı görevlerde otomatik olarak kapanmasını önlemek için zorunlu bir önlem olduğu iddia etmşti. Uzlaşma anlaşması, Ekim 2020'den önce tazminat başvurusunda bulunan iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ve birinci nesil iPhone SE sahipleri için geçerli.
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    Rhodope Thrax 10 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 13 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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