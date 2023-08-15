Apple, iPhone yavaşlatma davası için 500 milyon dolar ödeyecek: Kullanıcı başı 65 dolar

Tam Boyutta Gör Kullanıcıları en yeni modelleri almaya zorlamak için telefonları kasten yavaşlattığı iddiasıyla Apple'a toplu dava açan iPhone sahipleri ödemelerini alacak. Gelen son bilgilere göre yargıç, Apple'a ödemelere başlamasını emretti.

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Apple bunun bir önlem olduğunu iddia etmişti

Uzlaşma anlaşması 2020 yılında mahkeme onayı almıştı ve şimdi iPhone sahipleri üç yıl sonra Apple'dan her biri yaklaşık 65 dolar alacak. Apple aleyhindeki dava, şirketin 2017 yılında iOS'un eski iPhone modellerini yavaşlattığını kabul etmesinin ardından açılmıştı. Apple yaptığı bu eylem için özür dilemiş, ardından da yazılım güncellemesi ve iPhone sahiplerine yeni piller sunmuştu.

Tam Boyutta Gör Aynı zamanda Apple, eylemlerinin yasadışı olduğu suçlamalarını da reddediyordu. Zira şirket yavaşlamanın iPhone'un bazı görevlerde otomatik olarak kapanmasını önlemek için zorunlu bir önlem olduğu iddia etmşti. Uzlaşma anlaşması, Ekim 2020'den önce tazminat başvurusunda bulunan iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ve birinci nesil iPhone SE sahipleri için geçerli.

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Apple, iPhone yavaşlatma davası için 500 milyon dolar ödeyecek