Apple, iPhone yavaşlatma davası için 500 milyon dolar ödeyecek: Kullanıcı başı 65 dolar

Uzlaşma anlaşması 2020 yılında mahkeme onayı almıştı ve şimdi iPhone sahipleri üç yıl sonra Apple'dan her biri yaklaşık 65 dolar alacak. Apple aleyhindeki dava, şirketin 2017 yılında iOS'un eski iPhone modellerini yavaşlattığını kabul etmesinin ardından açılmıştı. Apple yaptığı bu eylem için özür dilemiş, ardından da yazılım güncellemesi ve iPhone sahiplerine yeni piller sunmuştu.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.