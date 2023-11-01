Yine Apple yine yavaşlatma davası

Birleşik Krallık'taki İngiliz Justin Gutmann isimli bir vatandaş, yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısı adına dünyaca ünlü şirkete dava açtı. Gutmann, Apple’dan toplam 1.6 milyar dolar tazminat talep ediyor. Justin Gutmann, Apple'ın bazı telefon modellerinde pillerle ilgili sorunları yazılım güncellemeleriyle "kısarak" gizlediğini ve performansı sınırlayan bir güç yönetimi aracı kurduğunu savundu.
Ancak Apple, davanın "asılsız" olduğunu ve kullanıcılarına ücretsiz pil değişimi sunduğu az sayıda iPhone 6S modeli dışında iPhone'lardaki pillerin arızalı olduğunu şiddetle reddettiğini söyledi.
Şirket davayı düşürmeye çalışsa da ancak Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT) Gutmann'ın davasının devam etmesi yönünde karar verdi.
Bir Apple sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, "Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya müşteri yükseltmelerini sağlamak için kullanıcı deneyimini bozmak için hiçbir zaman – ve asla – hiçbir şey yapmadık." demişti.
Justin Gutmann yaptığı açıklamada kararın "tüketici adaletine doğru atılmış büyük bir adım" olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.