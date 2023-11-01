Birleşik Krallık'taki İngiliz Justin Gutmann isimli bir vatandaş, yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısı adına dünyaca ünlü şirkete dava açtı. Gutmann, Apple’dan toplam 1.6 milyar dolar tazminat talep ediyor. Justin Gutmann, Apple'ın bazı telefon modellerinde pillerle ilgili sorunları yazılım güncellemeleriyle "kısarak" gizlediğini ve performansı sınırlayan bir güç yönetimi aracı kurduğunu savundu.

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Ancak Apple, davanın "asılsız" olduğunu ve kullanıcılarına ücretsiz pil değişimi sunduğu az sayıda iPhone 6S modeli dışında iPhone'lardaki pillerin arızalı olduğunu şiddetle reddettiğini söyledi.

Şirket davayı düşürmeye çalışsa da ancak Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT) Gutmann'ın davasının devam etmesi yönünde karar verdi.

Bir Apple sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, "Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya müşteri yükseltmelerini sağlamak için kullanıcı deneyimini bozmak için hiçbir zaman – ve asla – hiçbir şey yapmadık." demişti.

Justin Gutmann yaptığı açıklamada kararın "tüketici adaletine doğru atılmış büyük bir adım" olduğunu söyledi.

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Yine Apple yine yavaşlatma davası