Apple'a, bu kez de Touch ID, Face ID ve Apple Card yüzünden patent davası açıldı

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Parola ve PIN girmeye ek olarak birçok Apple cihazında, kilit açmak veya ödemeleri etkinleştirmek için Touch ID ve Face ID gibi biyometrik doğrulamalar da kullanılıyor. Kullanışlılığı artıran bu özellikler için Apple, yine bir patent kriziyle karşı karşıya. Avustralyalı CPC Patent Technologies, Apple'a Touch ID, Face ID ve Apple Card ürünlerinin üç patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

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Ayrıca Bkz. "Apple, yine bir patent davası ile karşı karşıya"

Bir patent davası daha

CPC'nin ABD'de aldığı patentlerden davada geçen ilk iki patent, biyometrik kimlik doğrulama ile ilgiliyken, son patent, ilgili okuyucuların yardımıyla akıllı kredi kartlarının güvenliği etrafında dönüyor. Patent detaylarına girildiğinde kullanılan teknolojilerin benzer olduğu görülse de bire bir aynı değiller.

Patently Apple'da: "Avustralyalı CPC Patent Technologies Pty Ltd. Apple'a patent ihlali davası açtı. Şirket, Face veya Touch ID ile donatılmış iPhone ve iPad'lerin patentlerinin üçünü ihlal ettiğini iddia ediyor. Her üç patent de Apple'a dava açmak amacıyla Securicom'dan "alındı", bu da CPC Patent Technologies'i bir Patent Troll veya uygulamacı olmayan bir kuruluş veya üretici olmayan bir kuruluş (NPE) haline getiriyor." ifadelerine yer verildi.

CPC, Mart 2020'de Apple'a ihtarda bulundu ancak teknoloji devi patentleri lisanslamayı reddetti. Davacı şirket, Apple'dan tazminat ve mahkeme masraflarının ödenmesini talep ediyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/24/patent-troll-sues-apple-over-touch-id-face-id-and-apple-card

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