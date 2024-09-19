Tam Boyutta Gör TSMC, ABD'nin Arizona Eyaleti'nde kurduğu çip fabrikasında Apple işlemcilerinin üretimine başladı. Arizona, Phoenix yakınlarında inşa edilen Fab 21'nin birinci fazının 2025'te seri üretime başlaması planlanmış olsa da, şimdiden ön üretimin başladığı belirtiliyor.

4nm üretim süreciyle üretiliyor

Rapora göre, Apple A16 Bionic işlemcisi TSMC'nin N4P (4nm sınıfı) işlem teknolojisi kullanılarak küçük ama önemli sayılarda üretiliyor. 2022'den beri üretimde olan ve şu anda Tayvan'da yüksek verimle üretilen işlemci, artık ABD'deki TSMC tesislerinde de üretilecek. Bu ayın başlarında, TSMC'nin Fab 21'indeki veriminin Tayvan fabrikalarındaki verimi yakaladığı rapor edilmişti.

Tam Boyutta Gör Apple, A16 Bionic işlemcisini Eylül 2022'de iPhone 14 Pro ile birlikte tanıttı. Günümüzde bu işlemci, iPhone 14 Pro'nun üretimi durdurulduğu için iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için kullanılıyor.

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TSMC'nin Arizona'daki A16 Bionic üretim hacmi şuan için çok küçük olduğu için, Apple'ın bunları Çin ve Hindistan'da monte edilen iPhone'larda kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Şirket, akıllı telefon işlemcilerini iPad ve Apple TV gibi ürünlerinde de kullanıyor. Dolayısıyla çipler, bu ürünlerde kendisine yer bulabilir.

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Apple'ın mobil işlemcileri artık ABD'de de üretiliyor