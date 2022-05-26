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    iOS uygulamalarında hesap silme kolaylaşıyor

    WWDC 2022 geliştirici konferansı başlamak üzere iken önceki konferanslarda tanıtılan iki önemli iOS özelliği App Store geliştiricilerine zorunlu hale getirildi. 
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    iOS
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    Günümüzde mobil uygulamaların en sıkıcı taraflarından birisi özellikle abonelik tarzı üyeliği olanların zor silinebilir olması. Kullanıcılar hesaplarını silebilmek için binbir zhmete katlanmak zorunda. Apple ise bunu kolaylaştırmak istiyor.

    iOS uygulamalarında hesap silme

    Apple’ın geçtiğimiz WWDC konferanslarında tanıtımını yaptığı ancak gecikmeler nedeniyle bu yıla kalan iki önemli yenilik hayata geçiyor. App Store uygulamalarında kolay hesap silme ve grup hizmetlerinde ödeme yöntemleri kısa süre içerisinde hayata geçecek.

    Kolay hesap silme WWDC 2021 konferansından kalan bir talimattı. App Store geliştiricileri kullanıcılara tüm veriler dahil kolay hesap silme yolunu sunmak zorunda. Apple kolay devre dışı bırakma veya pasife alma yollarını yeterli bulmuyor. Mutlaka kullanıcılar tüm verilerini silebilecek durumda olmalı.

    WWDC 2020 konferansından kalan etkinlik veya atölye gibi grup hizmetlerinde Apple ödeme yönteminin kullanılması da yine bu yıla kaldı. Facebook başta olmak üzere işletmelerin itirazları sonrasında 3 kere ertelenmişti. İşletmeler etkinliklerde kendi ödeme yöntemlerinin ayakta kalmaları için gerekli olduğunu savunuyordu.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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