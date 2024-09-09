Apple A18 tanıtıldı: iPhone 16 modellerine hayat verecek

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Tam Boyutta Gör Mobil dünyanın en hızlı işlemcileri olarak bilinen Apple A serisi bu yıl da bu unvanını sürdürdü. iPhone 16 serisine güç veren Apple A18 ve iPhone 16 Pro serisine güç veren Apple A18 Pro yonga setleri geniş bir mühendislik çalışmasına sahip.

Apple A18 neler sunuyor?

Apple A18 ikinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı. 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği konumlanmış. Apple A16 Bionic yonga setine göre yüzde 30 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 30 elde ediliyor.

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Grafik birimi 5 çekirdek olarak ölçeklendirilmiş ve yine A16 Bionic’e göre yüzde 40 civarında performans iyileştirmesi ile yüzde 35 enerji verimliliği elde ediliyor. 16 çekirdekli nöral işlem birimi de 35TOPS performansa sahip. Bellek bant genişliği yüzde 17 arttırılmış. Apple A18 Pro işlemcisinde olduğu gibi yüksek hacimli medya işleme ve yapay zeka performansı burada mevcut değil.

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Apple A18 geliyor