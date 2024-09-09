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    Anlık Bildirim

    Apple A18 tanıtıldı: iPhone 16 modellerine hayat verecek

    iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerine güç verecek olan Apple A18 yonga seti belirli düzeyde makine öğrenme işlemlerini yüklenecek şekilde tasarlandı.          
    Apple A18 Tam Boyutta Gör
    Mobil dünyanın en hızlı işlemcileri olarak bilinen Apple A serisi bu yıl da bu unvanını sürdürdü. iPhone 16 serisine güç veren Apple A18 ve iPhone 16 Pro serisine güç veren Apple A18 Pro yonga setleri geniş bir mühendislik çalışmasına sahip.

    Apple A18 neler sunuyor?

    Apple A18 ikinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı. 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği konumlanmış. Apple A16 Bionic yonga setine göre yüzde 30 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 30 elde ediliyor.

    Grafik birimi 5 çekirdek olarak ölçeklendirilmiş ve yine A16 Bionic’e göre yüzde 40 civarında performans iyileştirmesi ile yüzde 35 enerji verimliliği elde ediliyor. 16 çekirdekli nöral işlem birimi de 35TOPS performansa sahip. Bellek bant genişliği yüzde 17 arttırılmış. Apple A18 Pro işlemcisinde olduğu gibi yüksek hacimli medya işleme ve yapay zeka performansı burada mevcut değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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