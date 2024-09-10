iPhone 16 serisi, pil ömründe önceki modellerden ne kadar iyi?

iPhone 16 Pro Max:
- 33 saate kadar video oynatma,
- 29 saate kadar akış video oynatma
- 105 saate kadar müzik dinleme
iPhone 16 Pro:
- 27 saate kadar video oynatma,
- 22 saate kadar akış video oynatma
- 85 saate kadar müzik dinleme
iPhone 16 Plus:
- 27 saate kadar video oynatma,
- 24 saate kadar akış video oynatma
- 100 saate kadar müzik dinleme
iPhone 16:
- 22 saate kadar video oynatma,
- 18 saate kadar akış video oynatma
- 80 saate kadar müzik dinleme
iPhone 16 serisinin önceki modellerle pil ömrü kıyaslaması
|Medya
|iPhone 16 Pro Max
|iPhone 15 Pro Max
|iPhone 14 Pro Max
|iPhone 13 Pro Max
|Video oynatma (çevrimdışı)
|33 saat
|29 saat
|29 saat
|28 saat
|Ses oynatma
|105 saat
|95 saat
|95 saat
|95 saat
|Medya
|iPhone 16 Pro
|iPhone 15 Pro
|iPhone 14 Pro
|iPhone 13 Pro
|Video oynatma (çevrimdışı)
|27 saat
|23 saat
|23 saat
|22 saat
|Ses oynatma
|85 saat
|75 saat
|75 saat
|75 saat
|
Medya
|iPhone 16 Plus
|iPhone 15 Plus
|iPhone 14 Plus
|Video oynatma (çevrimdışı)
|27 saat
|26 saat
|26 saat
|Ses oynatma
|100 saat
|100 saat
|100 saat
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
|Medya
|iPhone 16
|iPhone 15
|iPhone 14
|iPhone 13
|Video oynatma (çevrimdışı)
|22 saat
|20 saat
|20 saat
|19 saat
|Ses oynatma
|80 saat
|80 saat
|80 saat
|75 saat
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.