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    iPhone 16 serisi, pil ömründe önceki modellerden ne kadar iyi?

    Apple, dün tanıttığı iPhone 16 serisi için resmi pil ömrü rakamlarını paylaştı. Özellikle Pro serisinde pil süresi önemli ölçüde artıyor. Peki önceki modellerle kıyaslarsak durum nasıl?
    iPhone 16 serisi, pil ömründe önceki modellerden ne kadar iyi? Tam Boyutta Gör
    Apple, dün tanıttığı iPhone 16 serisi için resmi pil ömrü rakamlarını paylaştı. Buna göre, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi büyük bataryaya sahip Pro Max ve Plus modelleri en yüksek pil süresi sunuyor. Özellikle iPhone 16 Pro serisi önceki modellere göre önemli pil ömrü artışı elde etmiş. iPhone 16 serisinde de Apple'ın verilerine göre küçük bir artış olduğu görülüyor. İşte tüm iPhone 16 modellerinin batarya süreleri:

    iPhone 16 Pro Max: 

    • 33 saate kadar video oynatma,
    • 29 saate kadar akış video oynatma 
    • 105 saate kadar müzik dinleme

    iPhone 16 Pro: 

    • 27 saate kadar video oynatma,
    • 22 saate kadar akış video oynatma 
    • 85 saate kadar müzik dinleme

    iPhone 16 Plus: 

    • 27 saate kadar video oynatma,
    • 24 saate kadar akış video oynatma 
    • 100 saate kadar müzik dinleme

    iPhone 16:

    • 22 saate kadar video oynatma,
    • 18 saate kadar akış video oynatma 
    • 80 saate kadar müzik dinleme

     iPhone 16 serisinin önceki modellerle pil ömrü kıyaslaması

    Medya iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max
    Video oynatma (çevrimdışı) 33 saat 29 saat 29 saat 28 saat
    Ses oynatma 105 saat 95 saat 95 saat 95 saat
    Medya iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro
    Video oynatma (çevrimdışı) 27 saat 23 saat 23 saat 22 saat
    Ses oynatma 85 saat 75 saat 75 saat 75 saat

    Medya    		 iPhone 16 Plus iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus
    Video oynatma (çevrimdışı) 27 saat 26 saat 26 saat
    Ses oynatma 100 saat 100 saat 100 saat
    Medya iPhone 16 iPhone 15 iPhone 14 iPhone 13
    Video oynatma (çevrimdışı) 22 saat 20 saat 20 saat 19 saat
    Ses oynatma 80 saat 80 saat 80 saat 75 saat
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 13 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 14 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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