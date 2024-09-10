iPhone 16'nın yeni düğmesi kamera deneyimini bir adım öteye taşıyor

Tam Boyutta Gör Kamera kontrol düğmesi, iPhone 16 serisiyle gelen yeni bir özellik. Dokunsal düğme, hafifçe basma hareketini destekleyen yüksek hassasiyetli kuvvet sensörü ve dokunma etkileşimlerini mümkün kılan kapasitif sensör gibi yepyeni özellikler içeriyor. Peki, Kamera Denetimi düğmesi nasıl kullanılıyor?

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iPhone 16 Kamera Denetimi nasıl kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16’lardaki Kamera Denetimi tuşunun hem yatay hem de dikey modda çalışmak üzere tasarlandığını ve farklı hareketleri desteklemek için kuvvet sensörü ve dokunmatik sensörler içerdiğini söylüyor. Bu düğmeyle kamerayı hızlıca açabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve video kaydı başlatabiliyorsunuz. Tek dokunuş iPhone’un kamerasını açıyor. İkinci dokunuş fotoğraf çekiyor ve uzun dokunuş video kaydını başlatıyor. Hafif basma yakınlaştırma gibi kontrolleri açıyor. Kaydırma mevcut kamera ayar seçeneklerini gösteriyor. Yakınlaştırma, pozlama, alan derinliği ayarlama, bu düğme sayesinde çok daha basit hale geliyor.

Kamera Denetimi, aynı zamanda görsel yapay zeka özellikleri de sunuyor. Kamera uygulamasını açıp bir nesneye doğrultarak tıklama ve tutma hareketiyle o nesne hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Örneğin; kamera denetimi düğmesine tıklayıp basılı tutarak önünden geçtiğiniz bir restoranın çalışma saatlerini ve puanlarını görebiliyor, bir köpeğin cinsini hemen öğrenebiliyor, bir broşürü çekip etkinlik olarak takviminize ekleyebiliyorsunuz. Yalnız, iPhone 16 çıktığında bu özellik kullanılabilir olmayacak. Apple, özelliğin Apple Intelligence’ın desteklendiği ülke ve bölgelerde gelecek yıl kullanıma sunulacağını söyledi. Bu düğme üçüncü parti uygulamalarla da çalışacak. Örneğin; bir ürünü satın almak için Google’da arama yapmak veya ChatGPT’nin problem çözme becerilerinden yararlanmak istediğinizde bu düğme size hız kazandıracak.

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini 13 Eylül'de ön siparişe açacak. Apple Intelligence için tasarlanan yeni iPhone'lar, 20 Eylül'de satışa çıkacak.

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iPhone 16, yepyeni kamera denetimi düğmesiyle geliyor