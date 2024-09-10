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    iPhone 16'nın yeni düğmesi kamera deneyimini bir adım öteye taşıyor

    Apple, iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde güç tuşunun altına yeni bir düğme ekledi. Kamera denetimi, hızlı fotoğraf ve video çekmenin ötesinde bir düğme görevi görüyor.
    iphone 16 kamera denetimi düğmesi Tam Boyutta Gör
    Kamera kontrol düğmesi, iPhone 16 serisiyle gelen yeni bir özellik. Dokunsal düğme, hafifçe basma hareketini destekleyen yüksek hassasiyetli kuvvet sensörü ve dokunma etkileşimlerini mümkün kılan kapasitif sensör gibi yepyeni özellikler içeriyor. Peki, Kamera Denetimi düğmesi nasıl kullanılıyor?

    iPhone 16 Kamera Denetimi nasıl kullanılacak?

    iPhone 16 kamera düğmesi ne işe yarıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16’lardaki Kamera Denetimi tuşunun hem yatay hem de dikey modda çalışmak üzere tasarlandığını ve farklı hareketleri desteklemek için kuvvet sensörü ve dokunmatik sensörler içerdiğini söylüyor. Bu düğmeyle kamerayı hızlıca açabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve video kaydı başlatabiliyorsunuz. Tek dokunuş iPhone’un kamerasını açıyor. İkinci dokunuş fotoğraf çekiyor ve uzun dokunuş video kaydını başlatıyor. Hafif basma yakınlaştırma gibi kontrolleri açıyor. Kaydırma mevcut kamera ayar seçeneklerini gösteriyor. Yakınlaştırma, pozlama, alan derinliği ayarlama, bu düğme sayesinde çok daha basit hale geliyor.

    Kamera Denetimi, aynı zamanda görsel yapay zeka özellikleri de sunuyor. Kamera uygulamasını açıp bir nesneye doğrultarak tıklama ve tutma hareketiyle o nesne hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Örneğin; kamera denetimi düğmesine tıklayıp basılı tutarak önünden geçtiğiniz bir restoranın çalışma saatlerini ve puanlarını görebiliyor, bir köpeğin cinsini hemen öğrenebiliyor, bir broşürü çekip etkinlik olarak takviminize ekleyebiliyorsunuz. Yalnız, iPhone 16 çıktığında bu özellik kullanılabilir olmayacak. Apple, özelliğin Apple Intelligence’ın desteklendiği ülke ve bölgelerde gelecek yıl kullanıma sunulacağını söyledi. Bu düğme üçüncü parti uygulamalarla da çalışacak. Örneğin; bir ürünü satın almak için Google’da arama yapmak veya ChatGPT’nin problem çözme becerilerinden yararlanmak istediğinizde bu düğme size hız kazandıracak.

    Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini 13 Eylül'de ön siparişe açacak. Apple Intelligence için tasarlanan yeni iPhone'lar, 20 Eylül'de satışa çıkacak.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/newsroom/2024/09/apple-introduces-iphone-16-iphone-16-plus/ https://www.macrumors.com/2024/09/09/iphone-16-camera-control-button/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 7 saat önce

    çöp

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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