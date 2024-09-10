iPhone 16'nın yeni düğmesi kamera deneyimini bir adım öteye taşıyor

iPhone 16 Kamera Denetimi nasıl kullanılacak?
Kamera Denetimi, aynı zamanda görsel yapay zeka özellikleri de sunuyor. Kamera uygulamasını açıp bir nesneye doğrultarak tıklama ve tutma hareketiyle o nesne hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Örneğin; kamera denetimi düğmesine tıklayıp basılı tutarak önünden geçtiğiniz bir restoranın çalışma saatlerini ve puanlarını görebiliyor, bir köpeğin cinsini hemen öğrenebiliyor, bir broşürü çekip etkinlik olarak takviminize ekleyebiliyorsunuz. Yalnız, iPhone 16 çıktığında bu özellik kullanılabilir olmayacak. Apple, özelliğin Apple Intelligence’ın desteklendiği ülke ve bölgelerde gelecek yıl kullanıma sunulacağını söyledi. Bu düğme üçüncü parti uygulamalarla da çalışacak. Örneğin; bir ürünü satın almak için Google’da arama yapmak veya ChatGPT’nin problem çözme becerilerinden yararlanmak istediğinizde bu düğme size hız kazandıracak.
Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini 13 Eylül'de ön siparişe açacak. Apple Intelligence için tasarlanan yeni iPhone'lar, 20 Eylül'de satışa çıkacak.Kaynakça https://www.apple.com/tr/newsroom/2024/09/apple-introduces-iphone-16-iphone-16-plus/ https://www.macrumors.com/2024/09/09/iphone-16-camera-control-button/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.