iPhone 15 etkisi: Apple Acil SOS daha fazla ülkeye geliyor

Apple Acil SOS daha fazla ülkeye geliyor
Bildiğiniz gibi dün gerçekleştirilen Wonderlust etkinliği kapsamında Apple, iPhone 15, iPhone 15 Pro modellerine ek olarak Galaxy Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'yi duyurdu. Ancak bir duyuru da Emergency SOS (Acil SOS) özelliği için yapıldı. Bu noktada Apple, özelliğin Eylül ayı sonlarında İspanya ve İsviçre'de kullanıma sunulacağını duyurdu.
Bilmeyenler için ilk aşamada ABD ve Kanada’da erişime açılan Emergency SOS özelliği, daha sonra Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta yer alan kullanıcılara sunuldu. Günümüzde ise Belçika, İtalya, Avusturya, Avustralya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 14 ülke ve bölgede kullanılabiliyor.
Ayrıca Wonderlust etkinliğinde Apple, Acil SOS benzeri Uydu Üzerinden Yol Yardımı sistemini de duyurdu. Ancak bu özelliğin şimdilik yalnızca ABD'de mevcut olduğunu hatırlatalım. Bildiğiniz gibi Apple Acil SOS özelliği Türkiye'de halen aktif değil. Ancak bunun kolay bir adım olmadığını da belirtmekte fayda var. Niketim uydu bağlantısı için Apple'ın ülkelere özel lisansa sahip olması gerekiyor. İlerleyen dönemde Türkiye ile de bu tarz bir anlaşma imzalanırsa özelliği kullanmak mümkün olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.