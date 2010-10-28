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Apple, Almanya'da sim kilitsiz iPhone satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,7b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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2007'den bu yana iPhone'u Almanya'da satan tek operatör ünvanına sahip olan T-Mobile'ın bu ünvanını Ekim ayının başında kaybetmesinin ardından Apple, ülkede sim kilitsiz ve kontratsız iPhone satışlarına başladı. Almanya'daki teknoloji severler ile yolu Almanya'ya düşen teknoloji severler bundan sonra iPhone'u Apple Store'lardan da satın alabilecekler.

Apple'ın simkilitsiz ve kontratsız iPhone'lar için belirlediği fiyatlar şöyle;

  • 8GB iPhone 3Gs; 519 Avro
  • 16GB iPhone 4; 629 Avro
  • 32GB iPhone 4; 739 Avro

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egonul 9 yıl
Amerikaa 16gb iphone4 599+eyalet vergisi. Florida icin yaklasik $630. ancak sim kilitli. Apple store un dedigine gore beyaz iphone4 uretilmiyormus su an. Yani sadece siyah var.
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HaManN. 9 yıl
Sahibindende birisi Almanya çıkışlı simkilitsiz cihaz satıyordu.İyiki almamışım daha yeni başlanmış bu haberden anladığıma göre.Nasılda inandırıcı konusuyordu..
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egonul 9 yıl
Amerikaa 16gb iphone4 599+eyalet vergisi. Florida icin yaklasik $630. ancak sim kilitli. Apple store un dedigine gore beyaz iphone4 uretilmiyormus suan. Yani sadece siyah.
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Rainbow6 9 yıl
biraz pahaliymis amerkada iphone4 32 gb 700 dolar applestorede ama sim kilidi acik mi bilmiyorum .. yani kontrat yapmadan aliyosun telefonu ama herkartla calisiyomu bilmiyorum
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Shady 9 yıl
Arkadaşlar haberdeki görsel güncellenmiştir.
İyi forumlar...
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