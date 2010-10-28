Apple, Almanya'da sim kilitsiz iPhone satışına başladı

2007'den bu yana iPhone'u Almanya'da satan tek operatör ünvanına sahip olan T-Mobile'ın bu ünvanını Ekim ayının başında kaybetmesinin ardından Apple, ülkede sim kilitsiz ve kontratsız iPhone satışlarına başladı. Almanya'daki teknoloji severler ile yolu Almanya'ya düşen teknoloji severler bundan sonra iPhone'u Apple Store'lardan da satın alabilecekler.

Apple'ın simkilitsiz ve kontratsız iPhone'lar için belirlediği fiyatlar şöyle;

8GB iPhone 3Gs; 519 Avro

16GB iPhone 4; 629 Avro

32GB iPhone 4; 739 Avro