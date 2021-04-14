Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor

    Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ürünler konusunda isabetli tahminleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo, 2022 iPhone modelleriyle ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.
    14 Nisan 2021, 12:00 (4 sa.)
    939
    10
    8
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor
    Tam Boyutta Gör

    TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılara yönelik yeni raporunda Apple'ın 2022 yılında piyasaya süreceği akıllı telefonlar hakkında bazı önemli detaylar paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Clubhouse, Mayıs ayında Android'e gelebilir"

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor

    Kuo'ya göre Cupertinolu şirket önümüzdeki yıl iki 6.1 inç ve iki 6.7 inç olmak üzere dört yeni iPhone modeli çıkaracak. Bu akıllı telefonlardan ikisi Pro serisi kapsamında piyasaya sürülecek.

    Apple, iPhone 12 mini satışları beklentileri karşılamadığı için önümüzdeki yıl 5.4 inçlik mini modelini rafa kaldırmayı düşünüyor. Muhtemelen iPhone 13 mini, Apple'ın son kompakt iPhone'u olacak.

    Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor
    Tam Boyutta Gör

    48 megapiksel ana kamera

    Şirket ayrıca 2022 iPhone'larda önemli kamera iyileştirmeleri sunmaya hazırlanıyor. Kuo'ya göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri 48 megapiksel ana kamera sensörüyle karşımıza çıkacak.

    Deneyimli analist, güncellenmiş lensin iPhone'un fotoğraf yeteneklerini bir sonraki seviyeye taşıyacağını ve ayrıca 8K video çekimine olanak sağlayacağını söyledi.Kuo, bu kamera sensörünün daha iyi düşük ışık hassasiyeti ve daha geniş dinamik aralık için piksel boyutunu 2.5um seviyesine yükselteceğini de sözlerine ekledi.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/14/kuo-48mp-camera-with-8k-support-coming-to-iphone-in-2022
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ykurtulus (Yasin Kurtuluş) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben anlamıyorum gerçekten, gezegende doğru düzgün 5 inç civarı telefon yok, ne diye Mini'yi kaldırıyosun?
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha Iphone 13 çıkmadı bir durun hemen haberi veriyorsunuz. ??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven ( joven) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mini modeli kaldırmak bir hata ortalık takozlara kaldı mini cepte çok rahat taşınacak ve tek elle çok rahat kullanılan bir telefon haber bence doğru değil zaten Apple çokça haberi yapılır çoğu haber yalan çıkar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mck94 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mini ve SE tek model olabilir belki, kucuk boyutlu, biraz ozellikleri kirpilmis ve uygun fiyatli olursa daha cok satar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ykurtulus (Yasin Kurtuluş) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben anlamıyorum gerçekten, gezegende doğru düzgün 5 inç civarı telefon yok, ne diye Mini'yi kaldırıyosun?
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    El_domingo 37 dk. ( Mesaj Silindi ) ykurtulus
    Sebebi basit satılmıyor...niye mi çünkü o boyutta cihaz isteyenlerin smart talepleri daha az ve bunun için yüksek ücret ödemek istemiyor..apple ve uygun fiyat yanyana olmayacagı için akıllı mantıklı fiyata bu boyutlarda bir android orta seviye bir cihaz cıksa bence cok satılır..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    2023 de ne olur ben onu merak ediyorum tövbe tövbe..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M matador_mirkhan 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi 13 çıksın hele
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynı telefon olacak güncelleme 1 sene fazla alacak yani
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti 30 dk. F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı 45 dk. Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor 1 sa. Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu 1 sa. Türkiye'de ilk kez kripto para ile lüks otomobil alım satım dönemi başlıyor 1 sa. Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste 2 sa. Binance, Coinbase’in (COIN) tokenize edilmiş hisse senedini listeleyecek 2 sa. Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu 2 sa. PS Store'un Bahar İndirimi yenilendi: 250 farklı oyun indirime girdi! 3 sa. Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera 3 sa. CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor 3 sa. Steam'de Capcom oyunlarına büyük indirimler 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor Sonraki Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 5 sa. Samsung Galaxy Quantum2 tanıtıldı 6 sa. Capcom’dan çalınan veriler ile ilgili açılan soruşturma tamamlandı: 390.000 kişinin etkilendiği düşünülüyor 14 sa. Fizik tabanlı bulmaca oyunu Bungee Turtle, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 15 sa. Sosyal ağ oyunu Play Together, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 16 sa. Intel otomotiv sektörüne destek olmak istiyor 16 sa. Netflix'ten live-action Gundam filmi geliyor 17 sa. Nvidia Drive Atlan ilk 1000TOPS araç yonga seti oldu 17 sa. Sevilen oyun serisi BioShock'un yeni oyunu açık dünya olacak gibi duruyor 18 sa. Huawei, otonom araç teknolojisinin Tesla'dan daha iyi olduğunu iddia ediyor 18 sa. Netflix'in yeni Godzilla animesinden ilk fragman paylaşıldı 19 sa. Mcdodo’dan Ramazan boyunca her gün bir DH üyesine hediye 19 sa. İtopya'da kargolar işte buradan geliyor! 9000mtk'lik operasyon merkezini gezdik 19 sa. Apple, Mac sevkiyatında yıllık %110'dan fazla büyüme sağladı 19 sa. ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek kalitede görselleri yayınlandı 20 sa. Vikingleri yönettiğiniz strateji oyunu Northgard, iOS için yayınlandı 20 sa. Son araştırmalara göre 55-64 yaş arasındaki insanların oyun oynama oranı tarihin en yüksek seviyesinde 21 sa. Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ten aksiyon dolu fragman 21 sa. AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak 21 sa. Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız