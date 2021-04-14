Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor

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TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılara yönelik yeni raporunda Apple'ın 2022 yılında piyasaya süreceği akıllı telefonlar hakkında bazı önemli detaylar paylaştı.

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Kuo'ya göre Cupertinolu şirket önümüzdeki yıl iki 6.1 inç ve iki 6.7 inç olmak üzere dört yeni iPhone modeli çıkaracak. Bu akıllı telefonlardan ikisi Pro serisi kapsamında piyasaya sürülecek.

Apple, iPhone 12 mini satışları beklentileri karşılamadığı için önümüzdeki yıl 5.4 inçlik mini modelini rafa kaldırmayı düşünüyor. Muhtemelen iPhone 13 mini, Apple'ın son kompakt iPhone'u olacak.

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48 megapiksel ana kamera

Şirket ayrıca 2022 iPhone'larda önemli kamera iyileştirmeleri sunmaya hazırlanıyor. Kuo'ya göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri 48 megapiksel ana kamera sensörüyle karşımıza çıkacak.

Deneyimli analist, güncellenmiş lensin iPhone'un fotoğraf yeteneklerini bir sonraki seviyeye taşıyacağını ve ayrıca 8K video çekimine olanak sağlayacağını söyledi.Kuo, bu kamera sensörünün daha iyi düşük ışık hassasiyeti ve daha geniş dinamik aralık için piksel boyutunu 2.5um seviyesine yükselteceğini de sözlerine ekledi.

https://appleinsider.com/articles/21/04/14/kuo-48mp-camera-with-8k-support-coming-to-iphone-in-2022

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