Apple tarihinin en büyük sızıntısı: iPhone 18 Pro'nun tüm sırları ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın henüz tanıtmadığı iPhone 18 Pro serisine ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı sızıntı ortaya çıktı. Hindistan'daki önemli üretim ortağı Tata Electronics'e yönelik siber saldırı sonrasında internete düşen dosyalarda cihazın tasarımına, donanımına ve üretim sürecine ilişkin çok sayıda gizli belge de yer alıyor. Sızdırılan içerikler arasında bileşen listeleri, üretici firmalar, dahili Apple belgeleri, düşme testi görüntüleri ve cihazın iç yapısını gösteren teknik görseller bulunuyor.

Reuters'ın incelediği belgelere göre fidye yazılımı grubu tarafından dark web’e yüklenen dosyalar Apple'ın dünya genelindeki tedarik ağını ayrıntılı şekilde gözler önüne seriyor. Belgelerde iPhone 18 Pro'da kullanılacak yüzlerce parçanın hangi şirketler tarafından üretildiği açıkça görülebiliyor.

Ana devre kartındaki çiplerden kamera modüllerine ve batarya bileşenlerine kadar uzanan bu bilgiler, Apple'ın kamuoyuyla paylaşmadığı kritik tedarik ilişkilerini de ortaya koyuyor.

Düşme testi görüntüleri de internete sızdı

Sızıntının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Apple'ın dahili test görüntüleri oldu. "Apple Confidential" filigranlı dosyalar içerisinde 2026'nın başlarında Tata tesislerinde gerçekleştirilen düşme testlerinden fotoğraflar ve kısa videolar bulunuyor.

Görüntülerde üçlü arka kamera kurulumuna sahip gri renkli bir iPhone prototipi yer alıyor. Videolar, Apple'ın genel tasarım çizgisini büyük ölçüde koruduğunu gösterirken yeni gri renk seçeneği de dikkat çekiyor. Ancak bu, nihai renk olmayabilir ve yalnızca boyama öncesindeki işlenmemiş alüminyum kasayı temsil ediyor olabilir.

Daha küçük Dynamic Island geliyor

Sızdırılan teknik belgeler ve cihazın BT taraması (CT Scan), Apple'ın uzun süredir konuşulan ekran tasarımında önemli bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Buna göre Face ID sistemindeki kızılötesi (IR) bileşeni yana, muhtemelen ekranın altına taşınıyor.

Ön kamera ile Face ID sensörü ise daha küçük hap şeklindeki kesitte kalıyor. Böylece Dynamic Island'ın mevcut modellere göre belirgin şekilde küçülmesi bekleniyor.

Dev buhar odası ile soğutma güçlenecek

Tam Boyutta Gör Sızıntının ortaya koyduğu en önemli teknik yeniliklerden biri de Apple'ın ilk kez kapsamlı bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemine geçecek olması. CT görüntülerine göre buhar odası telefonun üst bölümüne kadar uzanan geniş bir alanı kaplıyor. Bu sistemin özellikle yeni nesil işlemcinin uzun süre yüksek performans sunmasını sağlayarak ısınmayı önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro serisinin kalbinde yer alacak ve şirketin ilk 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemcisi A20 Pro da sızıntılardan nasibini aldı. Şirket, önceki nesilde kullanılan Package-on-Package (PoP) tasarımını bırakarak yeni Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) paketleme teknolojisine geçiyor. Bu yapıda DRAM bellek artık işlemcinin üzerine yerleştirilmiyor. Bunun yerine aynı paket içerisinde işlemcinin yanına konumlandırılıyor.

Yeni mimari sayesinde CPU, GPU ve Neural Engine gibi farklı yongalar tek paket altında daha esnek şekilde bir araya getirilebiliyor. Aynı zamanda buhar odası doğrudan işlemciyle temas ederek daha verimli ısı transferi sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşımın Samsung'un Exynos platformlarında kullandığı Side-by-Side (SbS) mimarisiyle benzerlik taşıdığı belirtiliyor. Ancak Apple'ın çözümünde buhar odası yalnızca işlemciyle temas ederken Samsung'un tasarımında soğutma sistemi hem işlemciyi hem de belleği kapsıyor.

Kamera ve ekran tarafında önemli yenilikler

Sızıntıya göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde 48 MP çözünürlüğünde üçlü kamera sistemi kullanılacak. Ana kamera değişken diyafram açıklığına sahip olacak. Ultra geniş açı kamerasında geliştirilmiş optik görüntü sabitleme sistemi yer alırken telefoto kamera ise periskop yapısını koruyacak. Daha büyük kamera bileşenleri nedeniyle arka kamera çıkıntısının da büyümesi bekleniyor.

Ekran tarafında ise Apple'ın Samsung'un M16 LTPO+ OLED panelini kullanacağı belirtiliyor. Doğal 10 bit yapıya sahip panel, mavi fosforesan OLED malzemesi sayesinde daha yüksek enerji verimliliği sunacak. Yenileme hızı ise içerik durumuna göre 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak değişebilecek.

Yeni modem, daha büyük batarya ve yeni renkler

Sızdırılan bilgiler, Apple'ın yeni nesil C2 modemini de iPhone 18 Pro ailesinde kullanacağını gösteriyor. Modem 5G mmWave desteği ile birlikte gelişmiş uydu bağlantı özellikleri sunacak.

Apple'ın ayrıca daha büyük bataryalara yer vermesi beklenirken kasada kullanılacak yeni alüminyum işleme yöntemi sayesinde renk solması ve korozyon direncinin de iyileştirileceği ifade ediliyor. Renk seçeneklerinin ise Dark Gray, Dark Cherry, Light Blue ve Silver olması bekleniyor.

Apple ve Tata sessizliğini koruyor

Reuters'ın haberine göre Apple ve Tata Electronics, sızıntıyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Reuters ayrıca internete yüklenen tüm dosyaların orijinalliğini bağımsız olarak doğrulayamadığını da belirtiyor.

Öte yandan Apple'ın olayla ilgili soruşturma başlattığı ve Tata ile birlikte uzun vadeli güvenlik önlemleri üzerinde çalıştığı aktarılmıştı. Tata'nın da veri ihlalinin ardından hassas sistemlere erişimi sınırlandırdığı ve küresel bir danışmanlık şirketine adli bilişim incelemesi yaptırdığı belirtiliyor.

Sızıntı, Apple'ın üretimini Çin dışına taşıma stratejisinde kilit rol üstlenen Hindistan operasyonları açısından da kritik önem taşıyor. Counterpoint verilerine göre Hindistan'ın 2026 yılında iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 26'sını gerçekleştirmesi bekleniyor.

iPhone 18 ne zaman tanıtılacak?

Daha önceki bilgilere göre Apple, iPhone 18 ailesini 8 Eylül 2026 tarihinde duyurmayı planlıyor. Ayrıca bu lansmana, katlanabilir model de eşlik edecek.

iPhone 18 Pro'nun başlangıç ​​fiyatı 1.249 ile 1.299 dolar arasında, iPhone 18 Pro Max'in başlangıç ​​fiyatı ise 1.349 ile 1.399 dolar arasında olması bekleniyor.

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